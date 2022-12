La complicada situación familiar de Carmen Borrego: ‘Lo estamos pasando muy mal todos’

Carmen Borrego dice adiós a 2022 con una gran tristeza. "Los estamos pasando muy mal todos", confiesa la hija de María Teresa Campos, que desde hace meses no mantiene contacto alguno con su hijo, José María Almoguera, el más desconocido del clan y en cuya boda, celebrada el pasado mes de mayo, reunió a toda su familia. Al parecer el desencadenante de su distanciamiento fue a raíz de que Carmen Borrego hablara del bebé que esperan su hijo y su nuera, Paola, y a su vez salieran publicados unos audios de la esposa del hijo de Carmen Borrego, donde criticaba duramente a la familia Campos.

Son tres meses los que al parecer dura ya su distaciamiento y no puede estar más afectada por la situación. Después de semanas hablando de este conflicto en televisión, la colaboradora de Mediaset no ha podido más y ha pedido encarecidamente a Sálvame y a sus compañeros que por favor dejen de hablar del conflicto familiar. "¿Hay alguna manera de que tus compañeros, a los que yo aprecio y quiero, empaticen con mi dolor? ¿Hay alguna manera de que se entienda que se hace daño?, se ha preguntado una y otra vez la hermana de Terelu Campos, que ha entrado en directo en el programa para pedir comprensión.

"De verdad, os lo pido por favor, compañeros, no lo estoy pasando bien", añadía completamente afectada y dando a entender que seguir exponiendo esta crisis no solo no mejorará las cosas, sino que las empeorará, "Os ruego que dejemos el tema de mi hijo, lo estamos pasando mal todos", insistía. "Ruego al programa y a mis compañeros que me ayuden. Quiero que se deje de hablar de mi hijo, estamos sufriendo", repetía.

La hermana de Terelu Campos está muy preocupada por la brecha que les separa a e ella y a su hijo cuando quedan apenas unos dias para que se celebre Navidad. Muy pronto José María Almoguera se convierta en padre del que será el primer nieto de la tertuliana y semanas atrás, la esposa de José Carlos Bernal estallaba en llanto al hablar de la situación. "No puedo negar que no estoy pasando un buen momento, mis compañeros lo saben. Espero que todo se solucione, es lo único que voy a decir. Para mí está siendo muy duro todo. No puedo con las injusticias", señalaba entre lágrimas. "Mi conciencia está muy tranquila. Nadie me puede juzgar como madre. Nadie podrá decir que he hecho nada malo con mis hijos. He sufrido y seguiré sufriendo como madre. Espero que todo se solucione y vuelva a su cauce, no solo por mí. Hay otras personas afectadas y tampoco se lo merecen", concluía con el semblante roto de dolor.

