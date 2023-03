Terelu Campos ante su Semana Santa más difícil por el delicado estado de salud de Mª Teresa Campos

Está siendo un momento complicado para la familia Campos. Terelu Campos y Carmen Borrego se muestran preocupadas por el estado de salud de su madre, María Teresa Campos. La presentadora, de 81 años, lleva un tiempo muy delicada pero sus hijas han tratado de evitar hablar de cómo se encuentra su madre y han pedido respeto hacia ella ante esta delicada situación. No obstante, la colaboradora de Mediaset ha hecho una excepción para hablar sobre cómo se siente en un último escrito realizado en la revista Lecturas.

VER GALERÍA

En él Terelu Campos habla de su hija, Alejandra Rubio, que acaba de cumplir 23 años y a la que se refiere como "el motor de su vida", pero admite que no es su única preocupación, también lo es su madre. "Cuando el pilar de tu vida no pasa por el mejor momento, eso también te arrastra. Al final, sólo deseas el mayor bienestar y la mayor felicidad a la persona más importante de tu vida junto con mi hija", han sido sus palabras más sinceras.

VER GALERÍA

Toda la familia Campos siempre ha sido muy devota de la Semana Santa malagueña, pero este año todo será diferente, como ella misma ha revelado. "Se acerca la Semana Santa y sé que la voy a vivir con mucha tristeza, porque ya nada es igual ni volverá a serlo nunca", señala mientras trata de afrontar sus días de Pascua más difíciles. Tanto ella como su hermana y su madre solían celebrar la Semana Santa con el mayor fervor y salían al balcón al paso de las procesiones en Málaga. Este año no podrá ser así, aunque la hija de María Teresa Campos tiene intención de trasladarse a su tierra natal para cumplir con su tradición, aunque no pueda acompañarla su madre. "En mi trabajo me han dado permiso para poder estar el Lunes Santo en Málaga y cumplir mi promesa con mi cristo El Cautivo. Será un viaje relámpago para poder estar también el Domingo de Ramos con mi Virgen de la Salud. Nunca olvidaré lo mucho que me ha ayudado", confiesa.

VER GALERÍA

"Se me caen las lágrimas mientras escribo esto y me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña. Me rompe el corazón en mil pedazos porque sé lo mucho que la ha disfrutado durante tantos años...", continúa emocionada. Su único consuelo es rezar al Cristo como hacían madre e hija año tras año. "Aunque ella no esté, yo sí lo haré en su nombre. Rezaré a su Cautivo y él sabrá que ella está ahí", concluye sobre su madre, que no podrá acudir a esta cita porque ante todo el bienestar de su madre es su máxima prioridad.

-María Teresa Campos regresa a casa tras someterse a un chequeo médico en el hospital