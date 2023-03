Las emotivas palabras de Terelu Campos a su hija, Alejandra Rubio: ' Eres mi motor cuando flaqueo'

Alejandra Rubio está de celebración. La colaboradora de Fiesta cumple 23 años y en este día tan señalado ha recibido cientos de mensajes de sus seres queridos y fieles seguidores. Sin embargo, ninguna de estas felicitaciones han resultado tan emotiva como la de su madre, la presentadora Terelu Campos. La primogénita de María Teresa Campos ha escrito unas bonitas palabras junto a varias fotografías al lad ode su única hija, compartiendo así un pequeño álbum familiar en el que muestran su faceta más íntima: "¡Eres el amor de mi vida! Mi motor cuando flaqueo", ha comenzado diciendo la comunicadora.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Alejandra Rubio se pronuncia sobre la paternidad de su primo José María y sale en defensa de su tía Carmen Borrego

Terelu ha mostrado varias instantáneas en las que sale besando a su hija mientras están tomando algo o muy cariñosas en el descanso de algún programa de Telecinco donde han coincidido, pero lo más bonito ha sido cuando la presentadora se ha puesto nostálgica compartiendo fotos de su niña cuando era pequeña, algunos momentos familiares que dejan claro lo mucho que se quieren y lo importantes que son la una para la otra. Pero además, ha escrito un texto para dejar claro lo imprescindible que es Alejandra: "Eres mi preocupación cuando sufres y no puedo evitarte el sufrimiento, lo mejor que he hecho en mi vida. ¡Feliz cumpleaños mi amor! Que la vida te de todo lo que sé que te mereces. Eres fuerte y libre. Y quiero pensar que yo he contribuido educándote en eso y en ser una buena persona. Te quiero infinito", ha publicado la comunicadora junto a varios emoticonos de corazones.

El 23 cumpleaños de Alejandra viene marcado por su ruptura con Carlos Agüera, con el que deció poner punto y final a su historia de amor el pasado enero. Tras un año y medio de relación, la hija de Terelu Campos anunció, visiblemente afectada, que se había separado de su novio. Y aunque no quiso dar muchos detalles de su decisión, de la que todavía la costaba le costaba hablar y de la que a día de hoy se sabe poco, sí señaló que se trataba "de mutuo acuerdo" y que era algo "muy meditado" por parte de ambos.

VER GALERÍA

Alejandra Rubio se pronuncia sobre el conflicto de la familia Campos relacionado con el chófer Gustavo

Aunque no se saben muchos más detalles de la ruptura de la joven pareja, Alejandra comentó en el programa de Emma García que le resulta "difícil hablar de esto" porque se quieren mucho. "He sido muy feliz con él, me llevo genial con su familia, igual que él con la mía, pero estas cosas pasan. No ha pasado nada malo entre nosotros, pero yo soy de una ciudad, él de otra, pertenezco a un mundo que a él no le gusta nada... No vivía en Madrid y se vino, y adaptarse a una nueva vida es complicado", expresó la colaboradora entre lágrimas.