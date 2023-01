Alejandra Rubio confirma la ruptura con su novio, Carlos Agüera, y explica los motivos

Después de semanas de especulaciones, Alejandra Rubio ha confirmado que vuelve a ser soltera. La hija de Terelu Campos anunció, visiblemente afectada, que ha roto con su novio, Carlos Agüera, con quien llevaba un año y medio de relación. La colaboradora de Mediaset lo anunció en su programa Fiesta y aunque no quiso dar muchos detalles de la ruptura, de la que áun le cuesta hablar, sí señaló que se trata de una decisión "de mutuo acuerdo" y "muy meditada" por parte de ambos.

"Me resulta difícil hablar de esto porque nos queremos mucho. He sido muy feliz con él, me llevo genial con su familia, igual que él con la mía, pero estas cosas pasan", comenzaba a contar a Emma García con una gran tristeza reflejada en su rostro. "No ha pasado nada malo entre nosotros, pero yo soy de una ciudad, él de otra, pertenezco a un mundo que a él no le gusta nada...". Él no vivía en Madrid y se vino, y adaptarse a una nueva vida es complicado", explicó con la voz rota y tratando de contener las lágrimas.

Alejandra y Carlos llevaban un año viviendo juntos. El joven se había trasladado desde su Málaga natal para emprender una nueva vida junto a su novia. Pero tal y como ha confesado la nieta de María Teresa Campos, los principales motivos que han influido en la ruptura ha sido el que él estuviese lejos de su tierra y ella fuese una persona conocida y vinculada al mundo del corazón. Estos dos factores reconoce que han pesado mucho en la relación.

De cualquier modo, la hija de Terelu Campos no cierra la puerta a una reconciliación."Nunca se sabe porque la vida da muchas vueltas, nos llevamos genial y nos queremos muchísimo los dos" , ha señalado la nieta de María Teresa Campos. La expareja ya disfrutó de las fiestas navideñas por separado, lo que hizo saltar las alarmas de que algo no fuera bien en la relación, ya que el año anterior y cuando apenas llevaban cinco meses de relación si pasaron estas entrañables fechas juntos. "En Navidad seguíamos juntos, dije la verdad, él se fue a pasar la Navidad con su familia y yo me quedé con la mía, quería estar aquí en Madrid con mi abuela, pasar esos días con ella", ha querido aclarar Alejandra, dando a entender que el fin de su relación ha sido reciente.

