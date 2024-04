El reproche de Alejandra Rubio a su primo José María Almoguera tras sus polémicas declaraciones

Carmen Borrego está todavía aislada tras abandonar el concurso Supervivientes por lo que no se ha pronunciado aún acerca de la dura entrevista que ha concedido su hijo José María Almoguera tras su separación. En estas declaraciones hablaba de la complicada relación que tiene con su madre y le hace varios reproches, unas críticas a las que ha respondido con contundencia Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, que se ha enfrentado a su primo en el programa Así es la vida en el que ambos trabajan (ella como colaboradora y él en el control de producción). "Me ha parecido demasiado" empezaba Alejandra al escuchar algunos fragmentos de la entrevista.

"Estoy viviendo una situación surrealista. Me da pena por ella" explicó Alejandra. "Lo único que no entiendo es que su motivación para hacer esto es que no hablen los demás. Los demás, si no tienen información, tampoco tienen mucho que contar". Le hizo además un reproche a su primo por hablar de un tema que quizá se habría suavizado con el tiempo. "Si tú das esta exclusiva por este motivo, cuando el tema se habría acabado en un par de semanas, estás abriendo un melón del que se va a hablar durante mucho tiempo, poniéndose a todos en una situación comprometida" aclaró Alejandra.

La hija de Terelu se confesó triste porque su tía se va a llevar un disgusto al leer lo que ha dicho su hijo. "Carmen no se lo merece, porque ha sido una buenísima madre y ha estado pendiente de él toda la vida. Me da mucha pena y no quiero ver el momento en que ella vea esta entrevista". Además explicó que quiere desvincularse de este asunto y no implicarse en este conflicto. "No quiero tener nada que ver con esto. No es mi forma de actuar, ni mi forma de ser. Una cosa es que yo trabaje aquí y lo tenga que comentar, pero no estoy orgullosa de esto ni lo comparto" concluyó.

De momento Terelu Campos no ha dicho nada públicamente, aunque Makoke ha desvelado que está muy sorprendida por lo que ha leído y además devastada, pues le ha disgustado mucho el ataque de su sobrino. En la citada entrevista con Semana, José María Almoguera y Paola Olmedo explican los motivos de su separación y cómo es la complicada relación que tienen con Carmen Borrego. El hijo de la colaboradora le reprocha a su madre que hablara de su embarazo cuando él le había pedido que no lo hiciera y asegura que seguiría sin hablar con ella si no hubiera muerto su abuela.