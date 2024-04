En una entrevista junto a su exmujer Paola Olmedo El hijo de Carmen Borrego cuenta los motivos de su separación y critica duramente a su madre José María Almoguera asegura que no habría vuelto a hablar con su madre si no hubiera fallecido su abuela

Hace una semana saltaba la noticia de la separación de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y Paola Olmedo, que llegaba después de dos años de matrimonio y un hijo en común de solo 9 meses. La información suponía un auténtico disgusto para la colaboradora que se enteraba de lo sucedido en directo poco antes de abandonar Honduras, donde estaba concursando en Supervivientes (un problema de ansiedad acabó prematuramente con su participación). La ya expareja ha querido explicar ahora los motivos que les han llevado a tomar la decisión de separar sus caminos y han hablado de su relación con Carmen Borrego, que en los últimos años ha estado marcada por diversos conflictos.

José María y Paola aseguran, en la revista Semana, que quieren ser ellos quienes expliquen los motivos de la separación, pues así evitan rumores y especulaciones sin fundamento. El nieto de María Teresa Campos apunta que se siente culpable del daño que han hecho a su mujer, pues en su separación ha influido su inmadurez. "Nos hemos separado antes de que llegasen las discusiones. Los dos somos hijos de padres separados y sabemos hasta donde se puede llegar. No queremos caer en eso". Llevan unas tres semanas separados, aunque no han iniciado los trámites legales, y explican que fue la rutina la que les acabó pasando factura como pareja y que la atención mediática que les rodeó contribuyó a su distanciamiento.

Su relación con su madre, Carmen Borrego, siempre ha estado marcada por la polémica. Las declaraciones de la colaboradora sobre el embarazo de su nuera y unos audios que se hicieron públicos de Paola criticando a las Campos separaron a madre e hijo, que estuvieron meses sin hablarse. José María asegura que le decepcionó mucho que su madre confirmara su paternidad en una entrevista cuando él ya le había pedido que no lo hiciera. "Lo que duele es que te quieran engañar en la cara cuando dices ‘para esto’ y te dicen ‘no puedo’. Ahí te das cuenta de que sencillamente no le dio la gana" cuenta Paola. Aseguran que el tema de los audios les hizo mucho daño y la atención que se generó en torno a ellos también. Incluso fueron a terapia para sobrellevarlo.

Reconoce José María que estuvo enfadado con su madre y que ahora su relación es cordial, aunque no se ven a menudo. Sí se les pudo ver unidos en la despedida a María Teresa Campos a la que José María adoraba. "El amor que teníamos a mi abuela ha hecho que mi madre y yo apartemos nuestras diferencias por un bien mayor". La relación con su madre sigue tensa por lo que cuenta José María que dice que seguiría sin hablar con ella si no hubiera muerto su abuela. Dice además, la entrevista se hizo antes de que se comunicara a Carmen la noticia en Honduras, que sabe que su madre se va a mostrar afectada tras conocer los sucedido, aunque él no sabe si dirá o no la verdad en ese sentido. Los dos reiteran que siempre han querido llevar una vida anónima y que no les gusta la atención mediática que rodea a la familia.

No cierran sin embargo las puertas a una posible reconciliación pues José María asume que parte de lo ocurrido ha sido culpa suya, una cuestión de inmadurez, y lamenta el daño que ha podido causar a Paola. Ella apunta que como ya tiene dos hijos, de una relación anterior, está en otra etapa de su vida, diferente a la que vive ahora José María. El hijo de Carmen Borrego termina la conversación afirmando rotundo que considera que el trabajo de su madre en televisión ha contribuido de alguna manera a la ruptura de su matrimonio con Paola, unas duras declaraciones que su madre leerá ya en España (regresó esta misma semana) y que ahondan el conflicto que tienen.