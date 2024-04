Carmen Borrego, muy afectada tras enterarse de la separación de su hijo

La ansiedad que ha sufrido Carmen Borrego desde que comenzó su participación en Supervivientes le ha pasado factura de tal manera que ha tenido que hacer las maletas para abandonar el reality. Antes de poner rumbo a España sin embargo el programa le comunicada la noticia de la separación de su hijo José María Almoguera, que se conocía solo hace unos días. Sandra Barneda le comunicaba en directo lo sucedido, algo que sorprendía mucho a la colaboradora. "Tengo que darte una noticia. Algo que ha ocurrido en España y que te afecta" comenzaba Barneda.

Después de leer la noticia la hija de María Teresa Campos manifestaba su asombro: "No me lo puedo creer, no me lo puedo creer". Muy afectada, aseguraba que antes de hacer el viaje todo estaba bien. "Cuando vine todo estaba correcto. Pensé que José María era muy feliz con Paola. No sé qué ha ocurrido. Necesitaría hablar con él. Para mí es una noticia devastadora y muy mala porque estoy segura de que mi hijo está sufriendo y yo no estoy aquí para ayudarle" explicó.

Carmen no podía evitar derrumbarse y manifestó su gran preocupación no solo por su hijo sino por su nuera Paola Olmedo. "Me preocupa cómo está mi hijo y cómo está Paola, porque no dejará de ser nunca la madre de mi nieto y desde aquí quiero decirle que si necesita algo de mí, siempre me va a tener". Explicó que no se imaginaba que esto iba a suceder pues no notó antes de marcharse que estuvieran mal. "Lo mejor que puedo hacer es esperar. Cuando me despedí de ellos antes de venir al programa los vi igual y nunca les noté nada. Nunca le he visto preocupado ni mal".

Envió además un mensaje cariñoso a su hijo José María. "Necesito estar contigo y abrazarte cuanto antes" señaló. La concursante abandonará Honduras debido a sus problemas para adaptarse a las condiciones del reality. "Carmen Borrego, tras pasar un período bajo observación y tratamiento psicológico y médico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso. Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo se aconseja que cese su participación en el programa" señalaba el parte médico emitido después de que Carmen pasara varios días separada de sus compañeros. Regresará por tanto a España para reunirse con los suyos.

"Estoy bien. No tengo nada que decir. Yo estoy bien. Estamos bien por el niño, claro" decía Paola estos días después de que se confirmara su separación. El hijo de Carmen Borrego, que confirmó su situación personal en Semana, abandonó el domicilio familiar para instalarse en otra vivienda iniciando así su nuevo camino separado de la madre de su hijo, quien cumplirá un año en junio. La tía de José María, Terelu Campos, que ha pasado la Semana Santa en Málaga comentó sobre la separación de su sobrino: "Forma parte de lo que es la vida, de lo que son las relaciones. Lo importante es que todos estén bien. Yo aquí priorizo a mi sobrino, es lo único que voy a decir, y a su mujer".