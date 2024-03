Carmen Borrego se derrumba al hablar con su hermana Terelu Campos y recordar a su madre

Lo está pasando muy mal Carmen Borrego en Honduras. La concursante de Supervivientes comenzó con problemas de estómago que derivaron luego en ansiedad, motivo por el que tuvo que ser apartada de sus compañeros durante unos días. Con su permanencia en el concurso en el aire, Carmen ha tenido la oportunidad de hablar con su hermana Terelu Campos, que estos días vive su Semana Santa más complicada en Málaga. Las hermanas afrontan unos días marcados por la ausencia de su madre María Teresa Campos, fallecida el pasado 5 de septiembre, y además separadas, lo que hace más difícil esta etapa.

Terelu explicó en una intervención en el programa cómo ve a su hermana y se manifestó un tanto preocupada. "Todo el mundo que va a Supervivientes y ha vivido esa increíble experiencia sabe que lo más peligroso es el control de tu mente y tus emociones. Con eso al principio me quedé tranquila porque vi a Carmen controlando eso, pero tengo la sensación de que se ha metido en un bucle que me preocupa porque, la conozco, sé que le va a resultar complicado salir. Sé que cuando su mente se apodera, le cuesta reconducirse ella misma".

Conectaron después con Carmen, que sigue aislada y asegura que la ayuda de los médicos y la psicóloga le está viniendo bien, aunque se confesó un poco triste por estar sin sus compañeros. Al escuchar la voz de su hermana Terelu, Carmen se derrumbaba. Sin poder evitar las lágrimas, llorando, escuchó los ánimos que le mandaba. "He podido estar delante de nuestro Padre Jesús El Rico. Yo sé que él te va a proteger y que mamá lo va a estar haciendo. ¡Eres el alma de Supervivientes! No sabes lo que este país ahora mismo contigo y con este pedazo de programa" le dijo.

La concursante aseguró que gracias al reality se está dando cuenta de que es "capaz de superar un montón de cosas", aunque no puede evitar recordar a su madre. "Pero cuando nos ha pasado lo que nos ha pasado, que nos ha arrasado, la vida continúa. Y de repente te ves sola en una playa y piensas que ella te está esperando, y te das cuenta que no te está esperando. Aquí me he dado cuenta que no va a estar y no va a estar nunca", explicaba Carmen rompiendo a llorar de nuevo. La falta de su madre es algo que está notando también Terelu, pues la Semana Santa era una de sus épocas favoritas.

Intentaba así consolar a su hermana. "Carmen, sí está. De otra manera. Te está viendo. Ella te está protegiendo, te sigue protegiendo. Piensa que ella lo último que querría es verte sufrir", señalaba Terelu. Carmen le pedía entonces a su hermana que le pusiera una flor a su madre de su parte. Terelu ponía entonces una nota de humor para decirle que se anime a intentar las pruebas del concurso, y que si no quiere hacerlas, que lo diga. "Que sepa todo el mundo lo que te quiero y que te quiero a mi ladro siempre", dijo Carmen a su hermana.

El hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, confirmaba esta semana la separación de su mujer Paola Olmedo tras dos años de matrimonio y un hijo en común. Carmen, que está aislada desde hace un mes, no se ha referido a esta cuestión, sobre la que sí se ha pronunciado Terelu. "Forma parte de lo que es la vida, de lo que son las relaciones. Lo importante es que todos estén bien. Yo aquí priorizo a mi sobrino, es lo único que voy a decir, y a su mujer" concluyó la presentadora.