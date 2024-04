Los pasos de Paola Olmedo y José María Almoguera tras su separación y la polémica con Carmen Borrego

La separación de José María Almoguera y Paola Olmedo ha estado marcada por una intensa polémica tras las duras declaraciones que la expareja dedicó a Carmen Borrego, madre de José María. Se ha sucedido así un controvertido intercambio de palabras entre el exmatrimonio y la colaboradora, que se ha mostrado muy emotiva, pero directa en los distintos programas de televisión a los que acude al referirse a esta cuestión. En medio del revuelo ocasionado por las relaciones familiares y la situación que atraviesan, tanto Paola como José María han tenido que hacer algunos cambios en su vida.

Así se ha podido ver a Paola, que habría dejado la vivienda que compartía con José María, acompañada por su familia, su madre y sus hijos (recordemos que además del bebé que tiene con José María, tiene otros dos hijos de una relación anterior), haciendo algunas compras. También se ha captado a la exnuera de Carmen Borrego acudiendo al gimnasio con una amiga. Se la puede ver en estas imágenes relajada y sonriente. Una nueva página está escribiendo también José María, según se apunta en Diez Minutos, pues también él ha encontrado una nueva vivienda a la que se ha trasladado.

El hijo de Carmen Borrego está centrado en su trabajo, en el control de producción del programa Así es la vida, y en su hijo Marc, que nació el pasado 5 de junio. En dicho espacio se ha enfrentado a la opinión de su madre, de los colaboradores y de su prima Alejandra Rubio acerca de las declaraciones que hizo en Semana hablando de las diferencias con su madre. Entre otras cosas le reprochó que hubiera hablado de su embarazo en una entrevista y explicó que si no hubiera fallecido su abuela, María Teresa Campos, seguirían sin hablarse.

Los momentos más complicados de Carmen Borrego

Carmen Borrego que conoció esta entrevista cuando regresó de Honduras, tras participar en Supervivientes, se mostró firme. "Lo que no quiero es ponerle en una situación complicada a él. Jamás lo he hecho, aunque él si me ha puesto en una situación complicada a mí" comentó. En su última aparición televisiva, Carmen tuvo que abandonar el directo al no poder contener la emoción mientras recordaba a su madre María Teresa Campos. Fue a raíz de las recientes declaraciones de Edmundo Arrocet, en las que el cómico pone en duda la relación de Carmen y Terelu Campos con su madre, cuando la primera se ha derrumbado.

La expectación mediática que estos días rodea su situación le está pasando factura, según ella misma ha dicho. "Pongo a la tele cualquier hora y sale mi imagen. Me gustaría que parase esto un poco" ha dicho. Asegura además que no quiere responder a más ataques y que no dudará en tomar medidas legales contra quienes considere que están diciendo falsedades sobre su familia. "Yo he respetado las decisiones de mi madre en vida y voy a seguir haciéndolo ahora que no está" añadió.