Carmen Borrego reacciona a las palabras de su hijo: 'Todo en la vida tiene un límite'

La aventura de Carmen Borrego en Supervivientes ha llegado a su fin después de 22 días. Tras ser expulsada por prescripción médica a causa de un cuadro de ansiedad reactivo, esta misma semana se despedía de los Cayos Cochinos y cogía un vuelo rumbo a Madrid acompañada de Lorena Morlote, para la que también ha acabado la convivencia. La hija menor de María Teresa Campos pone ahora el broche al concurso pisando el plató, donde le esperaba su familia, y sincerándose en una entrevista que generaba una gran expectación ya que llega en plena tormenta mediática por las críticas que le ha dedicado su hijo, José María Almoguera.

Antes de la entrevista con Jorge Javier Vázquez, la presentadora se ha reencontrado con Terelu Campos, encargada de comunicarle las novedades familiares que tanto revuelo están causando. "No te preocupes porque no hay nada de salud", ha comenzado a decir, tranquilizadora. Dando la mano a su hermana ha proseguido: "Ayer salió una exclusiva de tu hijo Jose y de su mujer o exmujer, no sé lo que es. Es una portada con cosas muy injustas, con mentiras, con manifestaciones dolorosas. Declaraciones sobre ti".

Tras mostrarle algunos de los titulares de José María y Paola, Borrego ha asegurado: "Yo por él he hecho todo, mi conciencia la tengo absolutamente tranquila. Sigo estando aquí si lo necesita, pero todo en la vida tiene un límite. No sé si dormirá tranquilo, yo desde luego sí. Llevo matándome como madre muchos años, aguantando muchas cosas que quizá no tenía que haber aguantado", ha relatado.

Cronología de la separación

Fue en sus últimas horas de concurso, mientras mostraba la parte más desconocida de su vida en El puente de las emociones, cuando Carmen se enteró en directo de que su hijo y Paola Olmedo han iniciado caminos diferentes antes de celebrar su segundo aniversario de boda y diez meses después del nacimiento del pequeño Marc. Incrédula y visiblemente nerviosa, reconoció que no se lo esperaba. "Cuando vine estaban muy bien. Todo estaba correcto. Pensé que José María era y había sido muy feliz. No sé qué ha ocurrido. Para mí es una noticia devastadora y muy mala", aseguraba.

Una semana después, y en medio de especulaciones, los protagonistas han tomado la palabra. José María y Paola han contado en Semana que se han separado por estar en momentos vitales distintos y han explicado su malestar con Carmen Borrego desde que anunció en una exclusiva que iba a tener a su primer nieto. "Si mi abuela no hubiese muerto, yo no me hubiera reconciliado con mi madre", ha contado Almoguera, que trabaja en la productora Cuarzo.

Su paso por la isla

"Supervivientes ha tenido momentos muy buenos, pero desgraciadamente también momentos malos. El peor es cuando uno se queda solo con uno mismo. Estamos acostumbrados a estar acompañados y haciendo cosas. Cuando de repente te quedas solo y te empiezas a escuchar, he sido consciente de que me he equivocado en muchas cosas, que no había pasado ciertos duelos de mi vida y que no había aceptado muchas cosas que habían ocurrido. Ahí hizo crack mi cerebro y me está costando retomar la normalidad", aseguraba sobre su paso en la isla, que ha supuesto un auténtico reto y un aprendizaje.

Su estancia en los Cayos Cochinos ha estado marcada desde el principio por sus discrepancias con Ángel Cristo Jr., hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo con el que asegura que se siente decepcionada. La gran sorpresa que se lleva es conocer a Miri, exconcursante de MasterChef a la que ha considerado "una hija". La ha definido como una mujer emprendedora y con las cosas claras. "Me ha contado cosas de su vida que me han impactado por el cariño y el amor que las cuenta. Las personas que superan las cosas con amor siempre triunfan", ha resaltado.