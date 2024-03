Primeras palabras de Paola Olmedo tras conocerse su separación de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego

Este pasado miércoles, conocimos la separación de José María Almoguera y su mujer Paola Olmedo, dos años después de su boda y nueve meses después del nacimiento de su primer hijo, coincidiendo con la participación de Carmen Borrego en Supervivientes. Era el propio sobrino de Terelu quien confirmaba la noticia a Semana. Ahora, ha sido la otra protagonista, quien ha roto su silencio.

A pesar de que no han trascendido las causas de esta decisión, ambos sostienen que no han intervenido terceras personas. Por su parte, Paola no ha querido entrar en detalles y está intentando continuar con su vida normal. Al encontrarse con las cámaras del programa de TardeAR, muy sonriente, ha contestado al reportero que "estoy bien. No tengo nada que decir. Yo estoy bien. Estamos bien por el niño, claro", han sido sus contundentes palabras.

La convivencia de la pareja cesó hace varias semanas y ha sido el hijo de Carmen Borrego el que ha abandonado el domicilio familiar para instalarse en otra vivienda iniciando así su nuevo camino separado de la madre de su hijo, quien cumplirá un año en junio. José María Almoguera reapareció a las pocas horas de conocerse la noticia, luciendo aun su alianza de boda, tranquilo, sonriente y sin contestar a las preguntas de la prensa, llegó conduciendo su moto a los estudios de Mediaset.

Su relación con Carmen Borrego

La separación de José María, que trabaja como ayudante de producción, coincide con la participación de Carmen Borrego en Supervivientes. La colaboradora televisiva se encuentra desde hace prácticamente un mes en los Cayos Cochinos y actualmente está aislada, en observación médica por el "cuadro de ansiedad que presenta causado por su inadaptación a las condiciones del programa".

A pesar del distanciamiento que existió al principio entre Carmen Borrego y su nuera, el nacimiento de su nieto trajo la paz a su familia. Fue el marido de Carmen, José María Bernal, quien confirmaba que las cosas se habían suavizado, una reconciliación que llegaba días antes del nacimiento de su primer nieto (en junio de 2023). Posteriormente, la tristeza por la muerte de María Teresa Campos en septiembre de 2023 unía a la familia. Fueron aquellos unos días muy difíciles para todos, pues la pérdida de María Teresa fue un durísimo golpe. Se mostraron unidos en el adiós y la relación madre e hijo parecía haber pasado página tras los malos momentos del pasado. El bautizo de Marc, hijo de José María, volvió a reunirles en noviembre, y madre e hijo se besaron y disfrutaron de aquel día tan señalado para la familia con el recuerdo de María Teresa muy presente.