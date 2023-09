La significativa presencia del hijo de Carmen Borrego en la despedida de su abuela después de las tensiones vividas con su madre

Era el ‘chico favorito’ de María Teresa Campos, su primer nieto y el niño de sus ojos, por eso José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, no ha querido faltar a la despedida de su abuela, a pesar de las rencillas familiares vividas durante los últimos meses. Acompañado por su mujer, Paola y de su hijo Marc, quien convirtió a la inolvidable presentadora en bisabuela el pasado mes de junio, el operador de cámara se ha reunido con su familia en el interior del Tanatorio de La Paz de Alcobendas donde en torno a las 12 de la mañana ha tenido lugar la incineración de los restos mortales de la veterana comunicadora.

Madre e hijo, quienes hacían las paces el pasado mes de mayo, estuvieron varios meses sin cruzar palabra después de que Carmen hablara públicamente del bebé que esperaba su hijo y su nuera, Paola, algo que no sentó demasiado bien a la futura mamá quien criticó duramente a la familia Campos en unos audios que acabarán viendo la luz y que provocaron que todo saltara por el aires. "He sufrido y seguiré sufriendo como madre. Espero que todo se solucione y todo vuelva a su cauce, no ya solo por mí, porque también hay otras personas afectadas que tampoco se lo merecen", dijo hace unos meses la colaboradora entre lágrimas. haciendo referencia a su hermana Terelu y a su sobrina, Alejandra, quien también eran mencionadas en los audios.

Después de meses de enfrentamiento y de no ser invitada a la baby shower de su nieto, la hija de María Teresa Campos pedía encarecidamente a sus compañeros del ya desaparecido Sálvame que por favor dejasen de hablar del conflicto familiar porque lo estaba pasado realmente mal y solo empeoraba las cosas. Ella parecía tener claro que solo dejando de hablar de la vida privada de su hijo lograría la reconciliación como finalmente fue. "La única manera que puedo tener un acercamiento con ellos es no hablando", le explicaba ella misma a Jorge Javier Vázquez.

Y dicho y hecho, la brecha que los separaba lograba minimizarse y el pasado mes de junio, tan solo tres días después de que su hijo se convirtiera en padre, Carmen conocía a su nieto. "He pasado los tres peores días de mi vida, pero ha valido la pena", se sinceraba en Viernes Deluxe. "Ha habido problemas, ahora mismo las cosas están tranquilas. No me gusta ver comentarios de mi hijo, creo que no se lo merece. Yo como madre voy a defender a mi hijo siempre", apuntaba la colaboradora.

Y buena prueba de que las aguas han vuelto a su cauce es la asistencia de José María, su mujer y su hijo al tanatorio en estos momentos en los que la familia Campos ha perdido al pilar fundamental de sus vidas.