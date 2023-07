Carmen Borrego saca la cara por Alejandra Rubio, acusada de hablar mal de su hijo José María

Alejandra Rubio (23 años) ha protagonizado uno de los momentos de la tarde del sábado 22 de julio. Y es que, la hija de Terelu Campos se ha enfrentado a las duras acusaciones que ha hecho Mónika Vergara, acerca de lo mal que habría hablado de su primo José María Almoguera. Unas declaraciones que ella misma ha desmentido, negando haberse referido a él como un "caprichoso", "malcriado" o el "nieto favorito": "Solo dije que la relación entre José y Carmen ha pasado por momentos complicados", afirmaba enfadada. Aunque la nieta de María Teresa Campos no ha sido la única en intentar parar estos supuestos comentarios. Carmen Borrego ha irrumpido en pleno directo por teléfono para defender a capa y espada a su sobrina.

"Quedas fatal, Mónika. Decir eso en televisión y utilizar a una niña de 23 años para tener una silla aquí... Es muy feo", le reprochaba Alejandra Rubio a la colaboradora en Fiesta, añadiendo que la conversación a la que se refería Vergara se produjo en un ámbito privado. En un momento dado, Carmen Borrego ha llamado al programa para desmentir también esas declaraciones en referencia a su hijo. "Todo el mundo que está ahí sentado, la primera, mi sobrina, a la que adoro, sabe que yo no hablo públicamente de mi hijo", comenzaba diciendo. "Solo llamo para apoyar a Alejandra, para decir que tanto mi hermana como Alejandra me han apoyado a muerte en los momentos más difíciles de mi vida", continuaba.

"Estoy muy agradecida. Si mi sobrina tiene un comentario de su primo, fuera del programa, está en su absoluto derecho. Todos podemos hablar de nuestra familia", defendía la hermana de Terelu a su sobrina. A continuación, Carmen Borrego se ha referido a las palabras de Mónika Vergara de la siguiente manera: "Me parece feísimo por parte de Mónika, que es bastante amiga mía, que le haya hecho esto a mi sobrina. Un comentario entre compañeros nunca debe ser utilizado en directo", sentenciaba, dejando clara su postura a favor de Alejandra Rubio.

Carmen Borrego ha querido puntualizar que esto no indica que vaya a hablar de José María ahora, sino todo lo contrario. De hecho, la relación de madre e hijo se tensó en gran medida debido a la televisión. La hermana de Terelu ha aprovechado el momento para comentar algo de lo que se habla mucho, la afirmación de que su descendiente es el favorito de María Teresa Campos. "Llevo años diciendo que el ojito derecho de mi madre es mi hermana y me lo tomo casi a risa. La diferencia entre José, su hermana y su prima es que él es el primer nieto. El comportamiento de mi madre, que ha sido una grandísima abuela, ha sido igual para los tres", declaraba.

El apoyo de José María a su prima

Carmen Borrego no ha sido la única en apoyar a Alejandra. Según la hija de Terelu Campos, ha escrito a su primo José María para que no hubiese problemas entre ellos por lo que se estaba comentando en el programa. "Ahora mismo la situación no es igual porque la relación con su madre no es la misma, pero he hablado ahora mismo con él. Le he escrito yo porque por mentiras no paso. Si tengo que decir algo lo digo, soy sincera tanto delante como en privado. Obviamente, me ha dicho que no me preocupe y que sabe cómo son estas cosas. Ha sido por mensaje", zanjaba la propia Alejandra Rubio.