El tenso e inesperado enfrentamiento de Belén Rodríguez y Alejandra Rubio

La relación entre Carmen Borrego y Terelu Campos lleva unos días en el punto de mira a raíz de las declaraciones de las dos hermanas sobre la actual situación de su madre María Teresa Campos, cuya salud ha sido uno de los temas más comentados desde hace algún tiempo. Recientemente, Terelu Campos pedía respeto a los medios de comunicación en una etapa complicada para la veterana comunicadora: "No voy a hablar de mi madre, entended que la situación de mi madre no es para tratarla públicamente", aseguraba en unas declaraciones a varias agencias.

Sin embargo, en una intervención en Sálvame, su hermana Carmen aseguraba que "no se puede estar ocultando la realidad porque no tiene sentido", decía la menor de las Campos, que comentaba que "no hablan de una enfermedad clara porque no está diagnosticada como tal". Unas declaraciones que, por cierto, pillaron por sorpresa a Terelu, que no sabía que su hermana iba a hablar de este tema.

Dos maneras diferentes de afrontar la situación que han provocado que la relación de las dos hermanas, que ha pasado por numerosos altibajos en los últimos tiempos, se encuentre de nuevo cuestionada. No obstante, la realidad es que, en estos momentos hay cierto desacuerdo entre ambas hermanas sobre la idoneidad de comentar la situación de María Teresa Campos.

Este domingo, Alejandra Rubio ha acudido al plató de Fiesta y ha comentado cómo ve la situación. La hija de Terelu ha dicho que ella está totalmente en contra de que se siga hablando de su abuela en televisión porque es algo innecesario, ya que ya no participa en nada que tenga que ver con el medio: "Ha demostrado todo lo que tenía que demostrar y ya es su momento de tranquilidad", ha comentado la hija de Terelu en su intervención.

La colaboradora ha confirmado que existe una especie de 'pacto interno' para no hablar del tema y también ha revelado que incluso ella le ha comentado alguna vez a su madre que no haga declaraciones. Eso sí, Alejandra considera que Terelu ha sido más prudente en sus comentarios, mientras que su tía, quizás se encontraba en un momento en el que necesitaba desahogarse, porque no está siendo una situación fácil para ninguna.

No obstante, Alejandra Rubio ha afirmado que "hay determinadas cosas que no hay que contar", porque pertenecen a la intimidad de la familia. Además, ha asegurado que no está muy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho su tía, ya que ella pasa mucho tiempo con su abuela y hay determinadas cuestiones que no ha entendido o que no se corresponden con la realidad que ella vive con la comunicadora.

La nieta de María Teresa Campos ha negado rotundamente que las hermanas estén pasando por un bache, o que haya una brecha en la familia o una mala relación. Alejandra ha apuntado que "todas tienen mucho carácter" y ha asegurado que, a día de hoy, le consta que Carmen y Terelu han hablado sobre el tema. La colaboradora ha comentado que ella prefiere mantenerse al margen, porque "son cosas de hermanas".

Emma García ha querido preguntar también a Belén Rodríguez sobre esta cuestión. La periodista era una de las pocas personas que solía tener un contacto estrecho con la veterana comunicadora e iba a comer de manera habitual con ella, ya que siempre ha tenido una relación muy estrecha con la familia.

Sin embargo, hace algunos meses se hicieron públicas algunas informaciones que apuntaban a una filtración de una reunión en casa de María Teresa Campos, en la que se encontraba Belén Rodríguez. Desde entonces, el entorno de las Campos apunta a la periodista como la responsable de la fuga de información.

Tras las declaraciones de Alejandra Rubio, Belén Rodríguez, que ha pasado toda su intervención y el debate posterior en silencio, ha respondido a la presentadora. "No voy a opinar absolutamente nada porque no puedo, para hablar por estas cuestiones tendría que pasar por otras y legalmente no puedo". Unas palabras que han sorprendido mucho en el plató. De hecho, la propia Alejandra Rubio le ha preguntado a la periodista su ha demandado a alguien de su familia.

"Conmigo se han vulnerado todos los derechos que tiene un ser humano, he recurrido a la justicia, la justicia me ampara y llevo seis meses callada, y estaré callada hasta que la justicia me deje hablar y hablaré donde tenga que hablar. No puedo discutir contigo, Alejandra", ha sentenciado Belén Rodríguez, que no ha querido entrar en más detalles y no ha confirmado si ha puesto una demanda. Por su parte, Alejandra Rubio, muy sorprendida por las palabras de la periodista, ha declarado: "Si has puesto una demanda, para mí no es una amistad tan fuerte, creo que las cosas se pueden arreglar de otra forma".

Belén Rodríguez se ha mantenido firme en su decisión de no hablar del tema, pero ha comentado que echa de menos a María Teresa y que le gustaría verla: "Estoy informada de cómo está Teresa, para mí es la única parte mala. No voy a hablar de Teresa, la echo de menos y la quiero demasiado", ha dicho Belén Rodríguez que ha comentado que a ella le encantaría poder visitar a la presentadora.

Además de este inesperado enfrentamiento, Alejandra Rubio también ha dicho unas bonitas palabras sobre la comunicadora: "Al final para mí es mi abuela y como tal sé que nos ha dado todo en la vida, que hemos hecho lo que hemos querido y ahora es un momento para estar con ella y respetarla", ha asegurado. Una declaración que ha sido muy aplaudida por los colaboradores.