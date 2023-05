Alejandra Rubio habla de la salud de su abuela, María Teresa Campos, y manda un mensaje tranquilizador

Loading the player...

No corren buenos tiempos en la familia Campos. A la cancelación inminente del programa Sálvame, donde colaboran habitualmente Terelu y su hermana Carmen Borrego, se une el delicado estado de salud de su madre, María Teresa Campos. A pesar de que ambas colaboradoras de televisión han intentado mantener esta situación dentro del núcleo familiar, no han podido evitar pronunciarse en ciertos momentos. La última en hacerlo ha sido Alejandra Rubio. Su nieta se ha sincerado sobre cómo están viviendo esta situación y ha desvelado como se encuentra su abuela.

