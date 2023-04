Alejandra Rubio, muy emocionada, desvela cómo ha pasado esta Semana Santa sin su abuela, María Teresa Campos

No están siendo días fáciles para la familia Campos. Esta ha sido la primera Semana Santa que María Teresa Campos (81) no ha viajado a su querida Málaga a ver las procesiones debido al delicado estado de salud que atraviesa. Ante la preocupación generada por su ausencia, su nieta, Alejandra Rubio, se ha sincerado sobre cómo están viviendo en su hogar estas vacaciones de Pascua.

La joven ha confesado en el programa Fiesta que está siendo una semana "complicada", ya que esta vez solo han podido viajar ella y su madre a Málaga. Como el ánimo no acompañaba, han decidido acortar su estancia a dos días. "Hemos podido estar poco, porque no ha podido ser", admitía Alejandra Rubio con el corazón en un puño y voz de tristeza. Un viaje en el que se ha quedado impactada por el cariño que la gente le procesa a la mítica presentadora. "Solo me preguntaban por mi abuela. Ella siempre ha sido súper generosa, porque se paraba con todo el mundo. Se nota que la quieren mucho", recordaba con emoción contenida.

La preocupación de Alejandra Rubio por su madre

A la inquietud por la salud de María Teresa, hay que añadirle la preocupación de Alejandra por el estado anímico de su madre, Terelu Campos, de quien ha estado muy pendiente en estas vacaciones. La colaboradora ha explicado que los problemas de su abuela están afectando mucho a la colaboradora de Sálvame. "Soy mucho más fría en ese sentido, pero verla así como la he visto estos días…", declaraba la tertuliana con pena, a pesar de llevarlo con total naturalidad.

VER GALERÍA

El desahogo de Carmen Borrego y Terelu Campos

Alejandra Rubio no ha sido la única que se ha pronunciado sobre la situación de su abuela durante estos días. También, Carmen Borrego y Terelu Campos han tenido su espacio para hacerlo. "Mi madre me pregunta, 'cuándo es la Semana Santa'", se desahogaba la tía de Alejandra en Sálvame. Mientras, su madre lo hacía de otra forma, escribiendo: "Ella (respecto a su madre) este año no está pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en procesión y para rezarle que la cuide todos los días", escribía con tristeza en Lecturas, en esta Semana Santa que para ella es "la más triste de mi vida".