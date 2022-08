María Teresa Campos habla sobre su estado de salud: 'Me podría encontrar mejor'

María Teresa Campos ha reaparecido tras unas tranquilas vacaciones en Málaga. Después de unos días de sol y playa, la veterana presentadora ha vuelto a Madrid para continuar con la calma de su día a día y estar muy cerca de los suyos. Pero antes de que la matriarca de la familia Campos se dejase ver de nuevo ante las cámaras, las palabras de preocupación de Carmen Borrego unas horas antes acerca de la salud de su madre, hacían saltar las alarmas. Y es que, a sus 81 años, María Teresa Campos ya requiere una atención por parte de sus hijas y sus familiares, puesto que no está en su mejor momento físicamente debido a su avanzada edad. Sin embargo, la periodista ha querido aclarar cómo se encuentra a su regreso a la capital.

En el asiento del copiloto de un coche rojo, conducido por Gustavo -su chófer personal y a quien lo considera como de la familia- y con la amabilidad que le caracteriza, María Teresa Campos se paraba a responder cómo se encontraba anímicamente y cómo era su estado de salud: "Me encuentro bien. Me podría encontrar mejor, pero…", expresaba a las cámaras de Gtres, haciendo ver que las declaraciones emitidas por su hija Carmen Borrego no iban mal desencaminadas. "Estoy pasable, bien, bueno. El verano bien, y ahora nos venimos a Madrid y está Gustavo, así que mejor", aseguraba la veterana presentadora, haciendo referencia al conductor del vehículo, quien en la actualidad es uno de los pilares fundamentales de María Teresa.

Pero Gustavo no es el único apoyo en la vida de María Teresa Campos. La veterana presentadora cuenta siempre con el cariño y la compañía de sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego, quienes están muy pendientes de ella, así como sus nietos Alejandra, José, Carmen y María. También los amigos y compañeros de profesión que han estado a su lado en todo momento y, de los cuales, guarda una buena amistad, se preocupan por ella. Y es que, hacía tiempo que la periodista no aparecía en televisión. La última vez fue el pasado mes de marzo para hacer un llamamiento y pedir un puesto de trabajo delante de las cámaras, ya que es el medio de comunicación en el que se ha dejado la piel en todo momento.

Antes de que reapareciese María Teresa Campos por la capital, su hija Carmen Borrego le dedicaba unas preciosas palabras: "Necesito darle más dedicación a mi madre. Mi madre siempre ha sido muy independiente. Y cuando se hace más mayor, esa independencia que tenía ya no la tiene", comenzaba diciendo en 'el puente de las emociones' de Sálvame. "En estos momentos nos corresponde a todos estar a la altura de lo que ella nos ha dado. Cuando las madres se hacen mayores te das cuenta: es que mi madre me necesita. Y me necesita ella más a mí que yo a ella. Tengo una madre maravillosa y lo más importante que podemos hacer es devolverle el amor que nos ha dado", decía emocionada la colaboradora. "Creo que el error de tu vida es que se te pase el tiempo y no hacer lo que las personas que están a tu lado te merecen. Y mi madre se lo merece todo. Lo digo de corazón", confesaba la hermana de Terelu Campos.