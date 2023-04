Carmen Borrego se derrumba y rompe a llorar: 'Mi madre pregunta: ¿Cuándo es Semana Santa?'

La Semana Santa es una fecha señalada para las Campos, y la de este año, sin duda, es también una de las más duras de sus vidas. Si hace unos días era Terelu Campos (57 años) la que no podía aguantar las lágrimas, ayer le tocó a Carmen Borrego (56 años) en Sálvame, quien no pudo contener la emoción y se derrumbó.

VER GALERÍA

María Teresa Campos regresa a casa tras someterse a un chequeo médico en el hospital

La presentadora, lleva un tiempo muy delicada y sus hijas han evitado pronunciarse sobre cómo se encuentra su madre y han pedido respeto hacia ella ante esta situación. Toda la familia Campos siempre ha sido muy devota de la Semana Santa malagueña, pero este año todo será diferente, como ella misma ha revelado. "Se acerca la Semana Santa y sé que la voy a vivir con mucha tristeza, porque ya nada es igual ni volverá a serlo nunca", señala mientras trata de afrontar sus días de Pascua más difíciles.

Tanto ella como su hermana y su madre solían celebrar la Semana Santa con el mayor fervor y salían al balcón al paso de las procesiones en Málaga. Este año no podrá ser así, aunque la hija de María Teresa Campos tiene intención de trasladarse a su tierra natal para cumplir con su tradición, aunque no pueda acompañarla su madre.

VER GALERÍA

Terelu Campos ante su Semana Santa más difícil por el delicado estado de salud de Mª Teresa Campos

Carmen Borrego no ha podido evitar romper a llorar en Sálvame y ha recordado a todos los que ya no están: “Falta ya tanta gente. Nosotros hemos sido una familia muy unida y siempre hemos estado juntos en Semana Santa”, declaraba. De hecho, indicó que ella misma lleva varios años sin asistir para ver los tronos en Málaga: “Yo dejé de ir hace tiempo, desde que pusimos el crespón negro en el balcón por mi tío Juan, ya ese balcón nunca volverá a ser lo que fue”. La tía de Alejandra Rubio se vio superada por los pensamientos que se agolpaban en su mente y se acabó rompiendo en lágrimas: "Mi madre me pregunta cuándo es la Semana Santa”

VER GALERÍA

Terelu Campos encuentra consuelo en su hija Alejandra en su Semana Santa más triste

La colaboradora de Sálvame también quiso destacar que la misma pasión que le ha inculcado a ella su madre, también se la ha traspasado a sus hijos. El mismo caso lo encontramos en Terelu y su hija Alejandra. Además, resalta que “mis hijos son muy semanasanteros”. Carmen siguió en un tono muy emotivo, y no pudo evitar acordarse de la otra persona importante que no tiene cerca desde hace meses. “Ojalá se cumpla el ciclo y, si en un futuro vuelvo al balcón, que sea con mi hijo y mi nieto”, palabras en las que no pudo evitar derrumbarse.

Loading the player...

Terelu Campos cuenta cómo está su madre, María Teresa, y hace una petición

VER GALERÍA

Carmen Borrego desvela las 'consecuencias devastadoras' que le ha supuesto su entrevista más polémica

Terelu Campos cuenta cómo está su madre, María Teresa, y hace una petición