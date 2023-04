Terelu Campos encuentra consuelo en su hija Alejandra en su Semana Santa más triste

María Teresa Campos no ha podido viajar a Málaga para disfrutar de la Semana Santa. Su delicada salud se lo ha impedido y su ausencia ha provocado una enorme tristeza a su familia. Terelu Campos ha lamentado no tener cerca a su madre estos días, sobre todo, en la procesión del Cautivo, uno de los pasos más venerados de la ciudad andaluza. "Ella este año no está, pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en procesión y para rezarle que la cuide todos los días", ha dicho junto a esta foto en la que aparece junto a su hija Alejandra. "Semana Santa diferente, pero tambien muy triste sin ella", ha añadido.

La presentadora, de 57 años, se ha emocionado al ver al Cautivo por el puente de la Aurora. En ese momento se ha fundido en un gran abrazo con su hija Alejandra, a quien ha definido como "el amor de mi vida". La joven, que acaba de cumplir 23 años, declaró a Europa Press que su abuela no se encontraba en Málaga porque "ahora es época de estar tranquila". Además, explicó que la estancia de la familia en Málaga iba a ser más corta que de costumbre por motivos profesionales. "Tenemos que trabajar", dijo, pues ella colabora en Fiesta y Terelu tiene que ponerse al frente de Sálvame.

La comunicadora ya expresó hace unos días el dolor que sentía por la ausencia de su madre en la Semana Santa de Málaga. "Se me caen las lágrimas mientras escribo esto y me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña. Me rompe el corazón en mil pedazos porque sé lo mucho que la ha disfrutado durante tantos años...", publicó en la revista Lecturas. Su único consuelo era rezar al Cristo y así lo ha hecho. "Aunque ella no esté, yo sí lo haré en su nombre. Rezaré a su Cautivo y él sabrá que ella está ahí", añadió.