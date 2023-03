Alejandra Rubio, sobre el estado de salud de su abuela: 'Toca cuidarla, es ley de vida'

Tras una trayectoria periodística de más de 50 años, María Teresa Campos permenece actualmente alejada de las pantallas. Su familia prefiere mantenerse discreta sobre su situación, de hecho, Terelu señaló hace unas semanas que su madre tiene "derecho a envejecer dignamente". Ahora ha sido su nieta Alejandra quien se ha pronunciado al respecto, pues son muchos los admiradores de la comunicadora, de 81 años, que se pregunta cómo se encuentra. "Bien, está bien. Ya toca cuidarla, es ley de vida", ha asegurado a Europa Press la colaboradora de Fiesta. Según ha manifestado, "hay que querarla mucho, apoyarla, darle cariño, consentirla y ya está", ha añadido.

Alejandra Rubio, de 22 años, intenta pasar el mayor tiempo posible con su abuela, a la que adora. La joven siempre ha estado muy pendiente de su estado de salud, sobre todo, en los momentos más complicados de la pandemia. "He estado preocupada por mi abuela especialmente porque es población de riesgo", declaró en ¡HOLA!. Pero antes de que el coronavirus cambiará nuestra vida, Alejandra ya demostró el profundo amor que sentía por su abuela. Según dijo Terelu en la revista "cuando a mi madre le dio el ictus, Alejandra y yo nos quedábamos a dormir en el hospital porque la niña quería estar con su abuela. Por la mañana, se ponía la mochilita y se iba al colegio".

Cuando era más pequeña Alejandra soñaba con ser diseñadora y María Teresa pensaba que tenía un gran potencial. "Mi abuela tiene guardados los diseños que yo la hacía cuando era una niña", contó la colaboradora en ¡HOLA!. Incluso cogía sus diseños y se los llevaba a una amiga suya y le decía: "Hazme este vestido que ha diseñado mi nieta". Sin embargo, los pasos de Alejandra ahora están más enfocados a la comunicación, un trabajo que conocen muy bien en su familia. "Mi abuela me dice que haga lo que quiera, pero siempre con cabeza", comentó en la revista. "Me encantaría ser la sucesora de mi madre y de mi abuela, pero lo tengo muy complicado. Con todo lo que han hecho, me han dejado el listón muy alto", reconoció.

María Teresa Campos ha sufrido graves problemas de salud a lo largo de su vida: un cáncer de garganta en 2008, un ictus en 2017 y una suboclusión intestinal en 2018. La última vez que tuvo que acudir al hospital fue a principios de año. Sus hijas, Terelu y Carmen, estuvieron en todo momento a su lado y explicaron que la veterana periodista sufría de anemia leve. Días antes de este ingreso se cayó al levantarse de la cama, pero afortunadamente no hubo que lamentar daños, tan solo unas molestias musculares.

