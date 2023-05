Terelu habla sobre la delicada salud de su madre, María Teresa Campos: 'Ya no puede decidir por ella misma'

No corren buenos tiempos en la familia Campos. A la cancelación inminente del programa Sálvame, donde colaboran habitualmente Terelu y su hermana Carmen Borrego, se une el delicado estado de salud de su madre, María Teresa Campos, de 81 años. A pesar de que ambas hermanas han evitado pronunciarse sobre cómo se encuentra su madre y han pedido respeto hacia ella ante esta situación, Terelu rompía estos días su silencio con motivo del Día de la Madre y daba algunas pistas sobre el complicado momento que atraviesa la veterana presentadora, quien permanece alejada de los focos desde 2021 cuando condujo una única entrega de La Campos Móvil.

"Por desgracia, en estos momentos, ella ya no es lo que era (...). No puede decidir por ella misma" señalaba la colaboradora en su blog de la revista Lecturas a la vez que pide respeto para preservar la intimidad de su madre, quien de un tiempo a esta parte tan solo sale de casa para sus revisiones médicas. "Mi madre, a pesar de ser María Teresa Campos, tiene derecho a su privacidad y a que se la respete" señalaba Terelu.

Pero además de dar el último parte sobre el estado de salud de su madre, quien este año faltaba por primera vez a las procesiones de su querida Semana Santa de Málaga, la colaboradora quiso rendirle un sentido homenaje, no solo por su labor como progenitora sino también como profesional. "Mi madre es mi vida, mi dios y mi referente" declaraba la comunicadora. "Mi madre ha sido de las más progresistas del mundo. Ella ha abanderado el feminismo y ha luchado por las mujeres" añadía Terelu, ensalzando así el papel que su madre ha ejercido durante gran parte de su vida presentado un programa cada mañana, cuya finalidad era informar y dotar de opinión a las mujeres que se encontraban en casa. "Yo soy lo que soy gracias a ella", admite la periodista.

Terelu, que no esconde en ningún momento la preocupación y el sufrimiento que le genera ver así a su madre, ha admitido que los mensajes de cariño que recibe por parte de familiares, amigos y conocidos le dan aliento para seguir adelante y no venirse abajo. “Me llena de orgullo cuando salgo a la calle o cada vez que entro por las puertas de Telecinco y los compañeros cámaras, de sonido o de iluminación me preguntan por ella y le mandan besos. Eso significa lo que ha sembrado en la vida, el respeto a todo ser humano. MI MADRE es mi mayor patrimonio. Se me llena la boca cuando lo digo: MI MADRE” declara la colaboradora.

Sin embargo, la frase más dura e impactante de este reconocimiento personal a su madre, Terelu Campos la deja para el final diciendo: "María Teresa Campos morirá siendo un referente, pero cuando eso pase la que se habrá muerto para mí será mi madre". Una frase con la que la colaboradora planta cara al destino y hace frente al irremediable curso de la vida.