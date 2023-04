El fuerte vínculo de María Teresa Campos con la Semana Santa malagueña, de la que este año no ha podido disfrutar Su hija, Terelu, y su nieta, Alejandra, han tenido que presenciar el paso del Cristo Cautivo sin ella

"Semana Santa diferente, pero tambien muy triste sin ella (...) Este año no está, pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en procesión y para rezarle que la cuide todos los días". Con estas palabras ha manifestado Terelu Campos su tristeza por no poder tener estos días cerca a su madre, María Teresa Campos. Para la comunicadora, es "época de estar tranquila", según declaró su nieta Alejandra. Sin embargo, sin duda la periodista echará mucho de menos su Semana Santa malagueña, de la que siempre ha sido una auténtica abanderada, así como su Cristo Cautivo. Repasamos, en vídeo, los momentos más felices de María Teresa Campos en esta festividad. Dale al play y no te lo pierdas.

