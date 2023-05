Así ha cambiado la vida de los colaboradores de 'Sálvame' desde el comienzo del programa, hace 14 años

La cancelación de Sálvame tras 14 años de emisión ininterrumpida en la pequeña pantalla ha impactado en el gran público, pero también en los propios colaboradores del programa, que ya preparan su despedida pese a que restan todavía seis semanas de retransmisión diaria. Pero antes de que el adiós definitivo llegue el próximo 16 de junio, podremos seguir siendo testigos en directo cada tarde de las intervenciones de los tertulianos, a quienes la vida les ha brindado grandes sorpresas, alegrías, decepciones y complicados momentos a lo largo de esta década y media de trayectoria. Repasamos cómo han cambiado las vidas de algunos de ellos desde sus primeros pasos en el formato y hasta la fecha.

Belén Esteban

Si hay un rostro icónico de Sálvame, salvando las distancias con Jorge Javier Vázquez, ese es el de Belén Esteban. Si bien su llegada al programa en 2009 en calidad de copresentadora no coincidió con su salto a la fama, pues ya había participado en conocidos espacios como ¿Dónde estás corazón? o La Noria previamente, sí la consagró como uno de los principales reclamos televisivos. Desde entonces, las vivencias personales de la princesa del pueblo han sido noticia: sus retoques estéticos, el récord de audiencia que batió con las campanadas de aquel año inaugural, su posterior divorcio de Fran Álvarez tras cuatro años de relación sentimental, la superación de sus adicciones, su victoria en GH VIP o la aparatosa caída en la que se fracturó la tibia y el peroné y que la apartó de su puesto durante meses.

En lo personal, volvió a recuperar la ilusión con Miguel Marcos, con quien contrajo matrimonio en 2019, cuatro años después de llevarse uno de los batacazos más fuertes de su trayectoria: la traición de su representante y gran amigo Toño Sanchís. Otro de los momentos más duros que vivimos a través de la expareja de Jesulín de Ubrique fue la trágica muerte de Fran, su exmarido, en febrero de 2020, un fallecimiento que conmocionó a gran parte de la opinión pública. En lo que respecta a su única hija, la televisiva madrileña, que este año cumplirá 50 años, ha presumido de ella siempre que ha tenido ocasión y en la actualidad está formándose en comunicación y periodismo al otro lado del charco, donde goza de excelentes calificaciones.

Kiko Hernández

Otro de los colaboradores con los que contó Sálvame desde su aterrizaje en la parrilla televisiva fue Kiko Hernández, que saltó a la esfera pública a raíz de su participación en Gran Hermano siete años antes, tiempo en el que intervino en programas como Crónicas marcianas o A tu lado. Aunque a lo largo de su trayectoria nos ha regalado grandes momentos para el recuerdo, de su vida personal sobresale uno en particular: el nacimiento de sus dos hijas, las mellizas Abril y Jimena, que vinieron al mundo en enero de 2017 a través de un proceso de gestación subrogada en Estados Unidos.

Kiko Matamoros

Las apariciones de Kiko Matamoros en Sálvame han dado para mucho a lo largo de los años. Sus enfrentamientos con compañeros como Mila Ximénez, que desgraciadamente falleció hace dos años a causa del cáncer que padecía, o miembros de su propia familia han sido muy sonados, aunque, por fortuna, a día de hoy goza de una excelente relación con casi todos ellos. A través de sus apariciones hemos vivido su divorcio con Makoke, su breve romance con la ciclista Cristina Pujol, y, por último, el comienzo de su historia con su prometida, Marta López Álamo, con quien sellará su amor ante el altar el próximo 2 de junio. En directo vimos cómo se enteró de que se había convertido, por segunda vez, en abuelo tras el nacimiento de Benjamín, el segundo hijo de Laura Matamoros y su pareja Benji Aparicio, un emocionante día para Kiko, pues también estaba soplando las velas de su 65 cumpleaños.

Lydia Lozano

De Lydia Lozano hay infinidad de minutos televisivos para enmarcar. Desde su reciente paso por la isla de La Palma para informar sobre las terribles consecuencias de la erupción hasta los instantes más surrealistas y desternillantes en plató. Las facetas de la periodista madrileña son múltiples y ha sido el alma de Sálvame a lo largo de los años.

Respecto a su vida personal, siempre ha presumido de la magnífica relación sentimental que le une al arquitecto Carlos García San Miguel Rodríguez de Partearroyo, conocido como Charly, en quien encontró el amor a mediados de los 80. En 2015, con motivo de su 25 aniversario de boda, renovaron sus votos. "Es mi amante, mi marido, pero, sobre todo, mi mejor amigo y esa confianza no todo el mundo la tiene", dijo el pasado año. En 2021 la vida ofreció dos reveses a Lozano, que perdió a su hermano mayor, Jorge, a causa del coronavirus, tres meses antes de despedir a su compañera e insperadable amiga Mila Ximénez.

Terelu Campos

Con la sinceridad que le caracteriza, Terelu Campos ha contado en Sálvame, programa al que llegó en 2010, cómo se ha sentido en momentos tan importantes de su vida personal como tras realizar su comentada portada de Interviú o la forma en que vivió la mayoría de edad de su única hija, Alejandra Rubio. Pero si hay un asunto al que ha dado voz, tanto desde el optimismo como desde el dolor, ese ha sido el cáncer. La malagueña relató su lucha contra la enfermedad, a la que tuvo que hacer frente personalmente en dos ocasiones y vivió con absoluta tristeza cuando se llevó a Mila. "Nunca pensé en este desenlace porque así se me hizo saber. Pregunté cuáles eran las expectativas y no eran estas, pero luego la vida te pone obstáculos y no funcionó nada", lamentó entonces.

María Patiño

Aunque su aterrizaje en Sálvame tardó en producirse, pues se hizo efectivo en 2014, hoy es imposible hablar del programa sin hacerlo de María Patiño, presentadora de Socialité desde 2017. La periodista gallega, que tiene un hijo de 23 años llamado Julio, es una de las personalidades que mejor ha sabido llevar su vida privada bajo el paraguas de la discreción y el hermetismo. Aun así, en los últimos años ha vivido importantes momentos en lo que respecta a su intimidad, como la celebración de su enlace improvisado en Sri Lanka en agosto de 2019 con Ricardo Rodríguez, un intérprete venezolano al que se ha referido en alguna ocasión como el amor de su vida.

