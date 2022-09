Lydia Lozano, de los secretos de su matrimonio con Charly a las lágrimas por la muerte de su hermano

Lydia Lozano se ha sincerado sobre su relación con Charly, con quien casada más de tres décadas. "Ha sido, es y será el hombre de mi vida", ha dicho la periodista, de 61 años, en una íntima entrevista concedida a Carlos Lozano en Sálvame. La tertuliana sigue tan enamorada de su pareja como el primer día. "Es mi amante, mi marido, pero, sobre todo, mi mejor amigo y esa confianza no todo el mundo la tiene", ha confesado.

VER GALERÍA

Además, ha contado que nunca perdonaría una infidelidad. "No lo concibo. Yo comprendo que haya gente que se perdone, pero cuando tú llegas a una edad y decides compartir la vida con alguien... y ya vienes vividita y él venía vividito, el que él se fuera con otra mujer o yo con otro hombre no lo concibo, para mí se hubiera roto todo. Todo. Porque llevamos mucho tiempo juntos, nos conocemos tanto... y siempre digo que me sigue sorpendiendo".

La pareja no ha tenido hijos aunque Lydia, según dijo en 2011 en el programa Sábado Deluxe, "por Charly hubiera sido madre". "Yo con Charly no he necesitado nada más. Yo nunca he tenido ese instinto maternal. Por amor a Charly yo hubiera tenido un hijo con él, pero él me dijo que no, y me volví a enamorar de él", añadió emocionada.

VER GALERÍA

La periodista también se ha emocionado al recordar la dolorosa muerte de su hermano Jorge, que falleció en marzo de 2021 de coronavirus. "Es muy difícil porque no pudimos verle ni hablar con él", ha explicado entre lágrimas. Lydia ha señalado que la pérdida de Jorge, que era Catedrático de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, ha afectado muchísimo a su madre, que ya tiene 93 años, pues la pérdida de un hijo es un trago muy amargo. "Siempre la estamos animando, pero es muy difícil, sobre todo, porque fueron 45 días sin verle", ha recalcado. Su hermana Esther también lo está pasando "muy mal" porque estaba muy unida a Jorge y ella, por su parte, intenta gestionar la pérdida de la mejor manera posible. "Intento como quitarle importancia a las cosas, organizar comidas, unir a la familia... pero todos lo llevamos muy mal porque mi hermano era un ser muy especial".

VER GALERÍA

Para calmar su dolor, la tertuliana se ha reencontrado con el enfermero que cuidó de su hermano hasta el final. "El otro día me pusieron en contacto por teléfono con el enfermero que estaba con mi hermano, fíjate qué maravilla, pues el domingo pasado comimos con él y con la mujer. Yo pensé que mi madre se iba a romper en esa comida, pero fue divertidísima. ¡Qué personas los que han cuidado a todos los enfermos! Un beso, Javier", dijo.