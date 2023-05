Mediaset hace oficial el relevo a partir de septiembre Primeras palabras de Ana Rosa Quintana tras confirmarse que sustituirá a 'Sálvame' en las tardes La presentadora de 67 años, quien de momento no dejará las mañanas, explica sobre este nuevo reto que "me lo ha pedido la cadena"

Ana Rosa Quintana presentará un nuevo magacín diario en la franja vespertina de Telecinco a partir del próximo curso, según ha hecho oficial Mediaset este lunes tras las informaciones de los últimos días. La 'reina de las mañanas' cogerá de esta forma el relevo del emblemático Sálvame, que dirá adiós para siempre el próximo mes.

El grupo audiovisual anunciaba que tras 18 años al frente de El programa de Ana Rosa, la presentadora se hará cargo de un espacio de actualidad y entretenimiento producido en colaboración con Unicorn Content, la compañía de la periodista. Además, la emisora de Fuencarral señala que el veterano formato conducido por Jorge Javier Vázquez, así como el Deluxe, finalizarán sus emisiones en junio.

Tras ello, la comunicadora de 67 años se ha pronunciado por primera vez sobre esta noticia de impacto que le afecta directamente. "Acaba de salir una nota de prensa de la cadena confirmando que, largo me lo fiais, a partir de septiembre haré mudanza a las tardes", comenzaba diciendo en plató con un toque de humor. "Lo que pasa es que no voy a dejar la mañana, no os hagáis ilusiones, que voy a seguir dando guerra", les decía con una sonrisa a sus colaboradores.

Ana Rosa ha aclarado en cualquier caso que "no será toda la mañana, pero por lo menos hasta las elecciones estaré fundamentalmente en la mesa política". A continuación, deseaba "que Dios reparta suerte".

Mediaset destaca la exitosa trayectoria de 'Sálvame'

Mediaset descata que "tras una larga y exitosa trayectoria en televisión en la que ha acompañado cada tarde a millones de espectadores durante 14 años de emisiones ininterrumpidas, Sálvame se despedirá como uno de los grandes formatos de la pequeña pantalla".

Por último, se anuncia también que durante los meses de verano y antes de que llegue el turno de Ana Rosa, Telecinco emitirá en su franja de tarde de lunes a viernes un formato que prepara en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) y que conducirá Sandra Barneda.

