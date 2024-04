De Anne Igartiburu a Sofía Mazagatos o Gisela: conoce a las mujeres populares que han sido madres a partir de los 45

Loading the player...

El pasado 31 de marzo, Gisela se convertía en madre por primera vez: "¡Bienvenido, Indiana, te estábamos esperando desde hace tanto que no nos lo podemos creer... ¡Eres nuestro sueño hecho realidad!". La que fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo está tremendamente ilusionada aunque el camino no haya sido nada fácil, como reconocía en la revista ¡HOLA!: "Ha sido un proceso muy largo, muy duro, muy difícil emocionalmente, sobre todo. Y físicamente, también. Llevaba buscando el embarazo unos cinco años, más o menos. Al principio, lo intenté de manera natural, pero tuve dos abortos y… no funcionaba. Entonces, empezamos a plantearnos buscar, mi pareja y yo, otras alternativas".

El bebé de Gisela ha venido al mundo cuando la cantante ha superado la barrera de los 45 años. El suyo no es un caso aislado: son muchas las celebrities españolas y también internacionales que han sido madres a esa edad. Uno de los casos más sonados es el de Ana Rosa Quintana, que daba a luz a sus mellizos, Jaime y Juan, a los 48 años. Conoce a todos las mujeres populares que han sido madres más allá de los 45.

