Ana Rosa Quintana, del flechazo con Juan Muñoz a los planes que tenía tras la enfermedad y no ha podido cumplir

Ana Rosa Quintana no puede ser más feliz al lado de su marido, el empresario Juan Muñoz. La presentadora ha contado que lo suyo fue un auténtico flechazo y que apostaron desde el primer día por su relación a pesar de la distancia, pues ella vivía en Madrid y él en Sevilla. "Fue amor a primera vista en el sitio más insospechado", ha confesado en una entrevista concedida a OKDiario. La presentadora y el empresario llevan casados dos décadas, pero, antes estuvieron viviendo siete años juntos sin que trascendiera esa información.

La pareja se dio el 'sí, quiero' el 29 de mayo de 2004 en el Ayuntamiento de la localidad sevillana de Bollullos de la Meditación. La periodista se casó embarazada de sus mellizos, que nacieron el 6 de noviembre de ese mismo año. El balance que hace de su matrimonio es maravilloso. "Yo creo que somos muy buenos compañeros de viaje. Nos queremos y hemos creado una familia maravillosa en la que está incorporado también mi hijo mayor", ha añadido la periodista.

Para Ana Rosa, la estabilidad sentimental es necesaria para brillar en su trabajo, por lo que, asegura que Juan es fundamental en su éxito profesional ya que, dice, solo con armonia en la pareja, confianza y una distribución de las funciones es posible mantener una vida laboral intensa como la de la presentadora.

Hace justo dos años, la presentadora anunció que tenía cáncer de mama y que hacía un alto en su carrera televisiva para recuperarse. Afortunadamente, todo salió bien y en octubre de 2022 se reincorporó al trabajo. Su objetivo era seguir siendo la reina de las mañanas, pero Telecinco decidió que estuviera al frente de las tardes. "Mis planes de vida, sobre todo, después de tener cáncer eran otros. Mis planes de vida eran seguir en el programa de la mañana, donde yo estaba muy cómoda. Pensaba estar un poquito más de tiempo con ese estrés de todos los días, no tenía claro cuanto tiempo, un par de temporadas más... pero, de repente, eso cambia, porque la vida cambia, y como me gustan los retos pues aquí estoy", ha explicado.

Ana Rosa se está dejando la piel en TardeAR y confía en ir remontando poco a poco los datos de audiencia. A ella también le está costando adaptarse a su nueva rutina, ya que aunque se ha librado de los madrugones, llega a media mañana a la televisión y no llega a casa hasta las nueve de la noche. El cambio de la mañana a la tarde también ha influido en su vida familiar. "Cuando yo me voy de casa ellos no están, están en sus cosas, ya no voy a comer y cuando son las nueve de la noche. ¡Esto tengo que organizarlo!", ha exclamado.

A sus 67 años, la presentadora tiene claro que sus planes dependen de su oncólogo, el doctor Antonio González. Asegura que cuando él se lo indique parará o bajará el ritmo. Según explicad, por el momento, se siente bien, pero es muy consciente de lo importante que es controlar el estrés para enfermedades como el cáncer.