El divertido recuerdo de Ana Rosa Quintana con su vestido de novia: 'Nadie sabía que estaba embarazada'

Ana Rosa Quintana, de 67 años, ha contado una divertida anécdota de su boda con Juan Muñoz, celebrada el 29 de mayo de 2004 en el Ayuntamiento de la localidad sevillana de Bollullos de la Meditación. La periodista pronunció el 'sí, quiero' embarazada de sus mellizos, algo que le provocó algún que otro problema con su vestido de novia. Según ha recordado en su programa, "cogí peso" y cada vez que iba al taller de Jesús del Pozo el diseñador tenía que adaptar la prenda a su nueva figura "Pobre Jesús del Pozo", ha exclamado entre risas. "Él sabía que estaba embarazada, por supuesto, pero era muy discreto porque yo no le contaba a nadie que estaba embarazada, era un secreto", ha añadido.

El modisto madrileño, que falleció el 13 de agosto de 2011, confeccionó para la periodista un traje corto de color marfil. Ana Rosa no llevó ningún tocado, pero sí un ramo de flores. Este diseño era perfecto para la ceremonia civil que habían organizado con tan sólo algunos familires entre los invitados. Tras el enlace, la presentadora comentó que se sentía muy feliz, pero que después de siete años de relación con Juan Muñoz era como si ya estuviera casada.

Días después de la boda, Ana Rosa confirmó en Sabor a ti, el programa que presentaba entonces en Antena 3, que estaba embarazada de mellizos. "Las noticias importantes hay que darlas cuando llega el momento. Y hay cosas muy delicadas que no se puede uno ni adelantar, ni precipitar, ni hacer grandes declaraciones. Todo en su momento. Hay que ser prudente en la vida para todo, y para esto, también", comenzó diciendo. "Yo no he querido decir nada porque estas cosas hay que esperar un poco más de tiempo para anunciarlas. Pero en fin, qué te voy a decir, estamos encantados y muy felices. Juan no tiene hijos y yo no he querido perder esta oportunidad", añadió.

Los hijos del matrimonio nacieron el 6 de noviembre de 2004, pero antes de su llegada Ana Rosa y Juan Muñoz celebraron su boda con un reducido grupo de amigos, como el actor Alfredo Landa con su esposa, Mayte Imaz, y Fernando Onega con su mujer. No podía faltar tampoco Antonio Hidalgo, cuya pareja en aquel momento era Vanesa Romero, y la periodista Rosa Villacastín, que acudió con su marido. Una reunión informal y de amigos que concluyó entrada ya la madrugada y a la que, por supuesto, no faltó Álvaro, el hijo que Ana Rosa tuvo con su primer marido, el periodista Alfonso Rojo.

