Los hijos mellizos de Ana Rosa Quintana celebran la mayoría de edad

Ana Rosa Quintana está viviendo una temporada llena de emociones y momentos que quedarán guardados para siempre en su memoria. La presentadora regresó a la televisión hace un mes después de casi un año alejada de las cámaras a causa de un cáncer de mama. Un regreso que no habría sido posible sin el apoyo de su familia, que ha estado pendiente y acompañándola cada día y cada minuto en su proceso de recuperación. A su lado han estado su marido, Juan Muñoz, y sus tres hijos, Álvaro, nacido de su matrimonio anterior con Álfonso Rojo, y los mellizos Juan y Jaime, que precisamente este fin de semana han tenido mucho que celebrar.

Los dos hijos de Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz no solo celebran la recuperación de su madre, sino también que han cumplido la mayoría de edad. Una fecha muy señalada para toda la familia y que han vivido con especial ilusión por lo mucho que representa para los hijos de la presentadora y el arquitecto e inversor. El 6 de noviembre de 2004 nacieron en la clínica del Rosario en Madrid. Ana Rosa daba a luz a los 48 años en un parto de riesgo mediante cesárea a dos niños mellizos que recibieron los nombres de Juan por el padre y Jaime. La periodista era madre entonces otro hijo mayor Álvaro, nacido de su relación con el periodista Alfonso Rojo, que hoy tiene ya 36 años. Él es abogado y está casado con la psicóloga y colaboradora de televisión Ana Villarrubia.

Todos ellos han sido una piña en torno a su madre en esta época complicada que les ha tocado vivir. Tal y como confesaba Ana Rosa en la revista ¡HOLA!: "Es una enfermedad que la padece toda la familia, no solamente los que la estamos viviendo. Sufren exactamente igual. Yo he tenido mucha suerte, una familia muy unida". Ellos la acompañaron el día que volvió a tomar las riendas de su programa, era la primera vez que lo hacían, dada la discreción con la que ha querido llevar su vida privada. La periodista solo ha estado dos veces alejada de los focos, esta última y la primera vez que fue precisamente por el embarazo de sus mellizos.

'Estudian bien y son buenos niños'

Han sido escasas las ocasiones en las que les hemos podido ver a los niños en público. Además de su aparición en el plató hace apenas un mes, otra de ellas fue en la boda de su hermano mayor, Álvaro con Ana Villarrubia en Jaradilla de la Vera, Extremadura, en julio de 2016, el día de su comunión, durante sus vacaciones en Sotogrande o en el Festival Starlite de Marbella acompañados de sus padres. Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz han querido preservar su intimidad, al igual que la presentadora hizo también con su hijo mayor. Pocas veces han hablado de ellos, pero en su adolescencia a uno le encantaba el fútbol y a otro el rugby, revelaba Ana Rosa.

En cuanto a si seguirán los pasos de su madre en el mundo de la comunicación, la presentadora entonces decía: "El mayor ya no, porque es abogado". "Y la generación de mis hijos mellizos trabajará en cosas que todavía no conocemos y profesiones que no existen", confesaba acerca de sus mellizos, de los que se mostró muy orgullosa el día que le entregaron el premio del Club Internacional de Prensa en 2019 por su labor profesional: "Estudian bien y son buenos niños".