Arropada por su marido y sus hijos: el 'backstage' de Ana Rosa Quintana en su vuelta a la televisión tras ausentarse por un cáncer

Las emociones a flor de piel se respiraban en el ambiente, sobre todo las que emanaban de la propia protagonista. Ana Rosa Quintana aparecía en pantalla cuando apenas quedaban cinco minutos para las nueve de la mañana, pero su presencia en los estudios de Mediaset era registrada antes por muchos curiosos desde casi el mismo momento en el que ponía un pie en las instalaciones. En una jornada tan especial como esta, la popular presentadora no solo recibía una calurosa de todos sus compañeros sino que sus familiares más directos estaban ahí para arroparla.

Ana Rosa Quintana vuelve a su programa: 'Es un milagro que esté hoy aquí'

"Hoy han venido mi marido y mis hijos, que nunca lo habían hecho", contaba la periodista en la rueda de prensa posterior al programa, lo que daba muestra de la magnitud e importancia de una jornada como esta. Efectivamente, a primera hora veíamos cómo su esposo Juan Muñoz caminaba al lado de ella por el pasillo desde la redacción hasta el plató principal, mimándola y permaneciendo muy atento a cualquier movimiento de su mujer justo antes de que se encendiera el piloto de '¡en el aire!'. Por su parte, Álvaro y Jaime son dos de los vástagos que tiene la pareja y que también se encontraban esta mañana allí, según ha revelado la propia Ana Rosa, aunque no han sido captados por las cámaras.

Joaquín Prat, Alessandro Lequio, Patricia Pardo... se emocionan al reencontrarse con Ana Rosa

También los directivos de la cadena han querido estar estar al lado de su presentadora estrella, caso del jefe de contenidos Manuel Villanueva o el propio consejero delegado Paolo Vasile, quien se fundía en un sentido abrazo con Ana Rosa nada más verla. Todos deseaban acercarse a ella y transmitirle su admiración, después de la fortaleza mostrada por la periodista de 66 años para hacer frente a un cáncer de mama que le ha obligado a estar fuera de la televisión durante casi un año.

Belén Esteban sorprende a Ana Rosa Quintana en su esperado regreso televisivo

Los saludos afectuosos han sido una constante para la comunicadora a lo largo de la jornada, tal y como ella misma reconocía con estas palabras: "Hoy me han dado más besos que en toda mi vida", señalaba con humor. Instantes únicos recogidos por la web de Telecinco donde la comunicadora tenía casi más 'trabajo' fuera de cámara que frente a ella. "Me siento como una novata en su primer día", confesaba también Ana Rosa mientras tenía muy cerca de ella a su inseparable Joaquín Prat y su socia Chelo Montesinos.

Ana Rosa: 'No podré decir que estoy dada de alta hasta dentro de cinco años'

Las confesiones de Ana Rosa

"El cáncer es una experiencia dura, también para las familias de quien lo sufre", comenzaba diciendo la presentadora en su posterior encuentro con los medios. Relataba cómo había vivido interiormente este regreso en el que tantos ojos había puestos sobre ella, asegurando que tenía "una mezcla de sentimientos tremenda". El carrusel de emociones era tal que al principio "estaba nerviosa y no sabía ni siquiera si iba a poder hablar", reconocía. En cualquier caso, había sido "un día precioso lleno de emociones y, sobre todo, de vida", sentenciaba.

Ana Rosa Quintana, emocionada por la calurosa bienvenida que le han dado sus amigos y compañeros

Hablando del lado positivo que saca de una enfermedad tan dura como la que ha sufrido, explica Ana Rosa que hay bastantes cosas buenas, como el haber podido pasar más tiempo con los suyos. "En 17 años que tienen mis hijos, nunca les había visto ir al colegio", ha revelado. Además, señala que "me he currado mucho estar bien físicamente" para afrontar con la mayor de las garantías un trance de este calibre. Sobre el tratamiento recibido, la presentadora detallaba que han sido 16 sesiones de quimio, 15 de radioterapia y 2 intervenciones. A este respecto, añadía cómo le ha impactado ver a niños en la clínica en una situación similar a la suya.

Ana Rosa Quintana: así han sido sus once meses alejada de las cámaras

"Lo que más he echado de menos ha sido mi libertad de movimientos", ha contado sobre estos últimos once meses. "Nunca había estado tanto tiempo en un sofá y me he sentido muy recluida por el covid", apostillaba. Pese a ello, admitía Ana Rosa que se sentía "sorprendida, desbordada y muy agradecida" por todas las muestras de cariño que le han llegado durante este tiempo. Una ausencia durante la cual han pasado grandes acontecimientos a nivel mundial y que ella no ha podido cubrir en directo para su público fiel, algo por lo que era preguntada. Su respuesta, que le hubiera gustado contar todo lo referido al homenaje póstumo de Isabel II.

Ana Rosa Quintana reaparece con una sonrisa y nueva imagen junto a sus compañeros

