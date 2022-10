Belén Esteban sorprende a Ana Rosa Quintana en su esperado regreso televisivo

Después de 342 días apartada de las cámaras, Ana Rosa Quintana ha regresado este lunes a su programa. La periodista, de 66 años, se ha reencontrado con todos sus compañeros, que estaban deseando volver a compartir plató con ella. Tras muchas sorpresas y alguna que otra lágrima, la presentadora ha recibido una visita muy especial, la de Belén Esteban, que también ha estado un tiempo retirada de su trabajo debido a una fractura de tibia y peroné. Ayudada por su muleta, la colaboradora de Sálvame se ha mostrado muy emocionada. "Si no vengo me da algo", le ha dicho nada más entrar. Además, ha querido felicitarla por su esperado regreso a televisión. "Ana, te he visto en el arranque y fenomenal. Me ha gustado mucho la entrevista a Feijóo y a Ortega Cano, que luego hablaremos mucho de ella en Sálvame", ha añadido.

Belén Esteban tampoco ha pasado por alto los gestos de cariño que Ana Rosa ha tenido con ella. "Gracias por preocuparte por mí con lo que tú tenías. Me alegro mucho de que vuelvas, porque se te quiere mucho en la cadena y en Sálvame hay mucha gente que te quiere", ha manifestado. "Lo sé", ha respondido la periodista. Ana Rosa también ha enviado un mensaje a Jorge Javier Vázquez, desmintiendo así que existan tensiones entre ellos. "Con Jorge he hablado mucho y nos mensajeamos mucho, porque también ha pasado sus momentos malos".

La presentadora, de hecho, ha citado el título del libro de Jorge Javier, La vida iba en serio, para reflexionar sobre su enfermedad, un cáncer de mama que ha sido tratado con 16 sesiones de quimio, 15 de radio y dos intervenciones. "Si es que la vida es esto, son momentos maravillosos y lo que hay que hacer es tirar para delante y levantarse. Todos nos caemos, todos nos equivocamos y a todos nos ocurren cosas, pero hay que levantarse y seguir adelante". Por último, se ha dirigido a Belén. "Como has hecho tú, que eres un ejemplo de tirar adelante".

Belén Esteban estuvo trabajando en El programa de Ana Rosa hasta 2009, momento en el que fichó por Sálvame. La presentadora siempre apoyó a la colaboradora, incluso estuvo en su boda con Fran Álvarez, celebrada el 27 de junio de 2008 en la ermita de San Antonio del Palacio del Negralejo, en Madrid. "Es una mujer con muchos valores. Es una persona buena, generosa, noble, encantadora", declaró Ana Rosa sobre Belén cuando esta se encontraba en uno de los peores momentos de su vida. "Ha entrado en una dinámica que no puede controlar. Yo me presto personalmente para lo que necesite", aseguró.