Ana Rosa Quintana vuelve a su programa: 'Es un milagro que esté hoy aquí'

Ana Rosa Quintana nunca olvidará esta fecha: 10 de octubre de 2022. Tras casi un año alejada de las cámaras por enfermedad, la periodista ha regresado este lunes a su programa. A las 8:55 horas se ha dirigido de nuevo a los espectadores, tal y como hacia antes de que le diagnosticaran un cáncer de mama. Pero sus palabras estaban cargadas de emoción. Con el pelo corto y rubio, pantalón vaquero y camisa blanca, la presentadora se ha incorporado dando los buenos días a los espectadores. "Espero que sigamos muchos más días diciendo los buenos días. Como decíamos ayer. Les dije que nos veríamos pronto, a mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí, así que... buenos días", ha comenzado diciendo.

- Ana Rosa Quintana, emocionada por la calurosa bienvenida que le han dado sus amigos y compañeros

"Tengo una deuda inmensa con ese cariño que me ha llegado de todos ustedes, desde mis compañeros, personas que no conozco que me han regalado sus oraciones, hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido, no se imaginan el altar que tengo en casa con estampitas, medallas, libros, música... y la cantidad de cariño que he recibido por la calle, por medio de WhatsApp, por carta y, sobre todo, muchísimo amor en mi casa, de mi marido, de mis hijos, de mis amigos... bueno, sin mis amigas todo habría sido muchísimo más duro", ha contado.

Ana Rosa ha enviado un mensaje de esperanza a todos los enfermos de cáncer. "En este momento hay miles de personas pasando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo o lo van a vivir, no pienso guardarme nada, así que a lo largo de la mañana intentaré contar todo lo que ustedes quieran saber sobre este año", ha declarado.

En estos meses retirada de las cámaras, la presentadora ha mantenido su curiosidad por todo lo que estaba sucediendo en el mundo, desde la guerra de Ucrania al fallecimiento de Isabel II. "El gusanillo del periodismo no me ha abandonado, a pesar de que esta vez he tenido que seguir la actualidad desde el sofá de mi casa". Siguiendo con su análisis de la actualidad, ha explicado que durante su enfermedad ha "tenido tiempo de ir al mercado y comprobar que estamos ante los precios más caros de la historia". Además, ha reflexionado con ironía sobre las cosas que ha escuchado y que le parecían "absolutamente imposibles". "Yo le llamo: 'El milagro de las elecciones. Pedid y se os concederá. Es el milagro de la multiplicación de los votos y los peces", ha dicho con cierto sarcasmo antes de cambiar el tono y confesar con gran seriedad que "milagro es que yo hoy esté aquí" .

Tras este esperado arranque, el programa ha emitido un vídeo del periplo de Ana Rosa Quintana en el matinal de Telecinco y al finalizar ha hecho una referencia a su nueva imagen. "Me veo de morena y no me reconozco, bueno, no me reconozco ahora", ha confesado entre risas.

Fue el pasado miércoles cuando Joaquín Prat pronunciaba las palabras más deseadas por todo el equipo del programa. "Ya les podemos decir que la vuelta de nuestra compañera va a ser una realidad. El lunes regresa a esta, su casa, Ana Rosa Quintana", dijo muy emocionado. "Ustedes seguramente la han echado de menos, nosotros también. Sientes que te falta la pieza fundamental. Esto no es lo mismo sin ella, sientes que te falta algo", añadió. Tras esta confirmación, la periodista aseguró que se sentía "como una novata en su primer día de programa". "Han pasado 11 meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores -que me han acompañado tanto durante estos largos meses- y con la bendita rutina", declaró.

Para la presentadora, que lleva tres décadas haciendo programas en directo, esta etapa lejos del periodismo ha sido muy complicada, pero, afortunadamente, ha tenido un final feliz, pues regresa recuperada de una grave enfermedad que, por desgracia, también sufrió en 2010. "Han ocurrido muchas cosas y muy importantes en estos meses; acontecimientos de los que me hubiera encantado ser testigo en directo, pero nos espera un tiempo apasionante que espero seguir narrando con ilusión y esperanza y, sobre todo, seguir sintiendo el apoyo de los espectadores y mis compañeros que tanto me han ayudado en los días duros", expresó.

El programa de Ana Rosa ha comenzado con la entrevista a Allberto Núñez Feijóo, líder del PP; y ya en el apartado social la periodista entrevistará a José Ortega Cano, que está de plena actualidad por su posible divorcio de Ana María Aldón. "Ana Rosa, qué alegría de tenerte, una vez más, aquí en Telecinco. Estoy muy contento porque voy a estar contigo y contarte todo lo que tú quieras", dijo el torero.

El 2 de noviembre de 2021 Ana Rosa comunicaba ante las cámaras de su programa que le habían detectado un carcinoma en una mama. "Está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso", comentó en aquel momento. La periodista, tal y como contó hace unos días Joaquín Prat, ha pasado una temporada muy complicada debido a su enfermedad. "Ha estado un año luchando contra un cáncer, con incertidumbre, con mucho sufrimiento", manifestó con la voz entrecortada. Pero ya recuperada afronta con ilusión su trabajo. "Tengo ganas y la necesidad de contar cada mañana el momento, también complicado, que nos ha tocado vivir".