Ortega Cano y Ana María Aldón cuatro años después de su boda, de la felicidad más absoluta a una crisis que parece no tener fin

El aniversario más amargo. Así podríamos definir el día que tienen por delante José Ortega Cano y Ana María Aldón. La pareja cumple cuatro años de casados en mitad de una fuerte crisis que parece no tener fin. El 30 de septiembre de 2018 se dieron el 'sí, quiero' en una romántica ceremonia que tuvo lugar en Sanlúcar de Barrameda. El torero y la diseñadora estaban emocionados y se mostraban muy enamorados. Ahora, en cambio, su situación es muy diferente y sus comentarios reflejan la tensión que existe entre ellos desde este verano, cuando la imagen de familia feliz que ofrecían ante los medios saltó por los aires. Sin embargo, sus problemas podrían remontarse a la pasada pasada primavera, pues la última vez que proclamaron su amor en público fue el 12 de abril. "Días de desconexión de mundo y conexión con una misma", publicó Ana María junto a una foto en la que caminaba de la mano con Ortega Cano.

La diseñadora, de 44 años, aseguró que en estos momentos "hay cordialidad y no falsedad" con el torero, de 68. "Lo hacemos por el niño y lo haremos siempre", afirmó en Ya es verano. Asímismo, reconoció que "esta situación no se puede alargar mucho en el tiempo", pero se resignaba diciendo que "ahora es lo que hay y hay que respetarlo". Ortega Cano, por su parte, en declaraciones a este mismo programa, confesó que seguía "enamorado" de su mujer. "La llevo muy dentro de mí, la quiero mucho". Estas palabras no ablandaron el corazón de Ana María, que se muestra muy dolida. "A mí no se me olvidan muchas cosas que han pasado. Tiene que haber una comunicación y la habrá. A veces es mejor irse y hacer falta, a estar y no significar nada", sentenció.

La andaluza ha cambiado los mensajes de amor hacia Ortega Cano por las frases de empoderamiento y amor propio. "A veces no está mal perder el rumbo, pues se descubren nuevos caminos. Seguimos pedaleando hacia nuevas etapas", ha publicado recientemente. Ana María se muestra más independiente que nunca, centrada en su trabajo como colaboradora televisiva y reclamo publicitario para algunas marcas, sin olvidar su verdadera pasión: el diseño. También comparte reflexiones cargadas de dolor y desamor. "Cuando te pregunten por mí, diles que te lo di todo, diles que tenías mi corazón, pero no supiste que hacer con él".

Las imágenes de felicidad del matrimonio parecen cada vez más lejanas. Y la relación de Ana María con su familia política pende de un hilo. Cuando se casó con el torero aseguró que los Ortega Cano le habían acogido "bien" y que los Mohedano "siempre me han mostrado mucho cariño y respeto". "Además, para mí, Rocío Jurado siempre será la más grande. En mi casa siempre ha estado muy presente, tanto que tenemos la foto de su boda puesta en la entrada", dijo.

Cuatro años después de aquellas declaraciones, su trato con los Ortega Cano no es tan fluido y la diseñadora lamenta que su marido haya confesado públicamente que la cantante de Chipiona ha sido su verdadero amor. "Estamos venerando a una persona que no está. Y a los que tenemos al lado, ¿no les decimos nada? Yo no soy Rocío Jurado pero soy persona. Quiero sentir que hago dichoso a mi marido y que es feliz conmigo", exclamó con mucho dolor Ana María.

Solo el tiempo dirá si finalmente Ortega Cano y Ana María rompen su historia de amor para siempre o si por el contrario intentan salvar lo que un día sintieron. Gema, la hija de la diseñadora, tiene claro lo que debería hacer su madre. "Quiero que se separe". Gloria Ortega, en cambio, solo dice: "Que pase lo que tenga que pasar". Mientras tanto, el torero sigue recorriendo las plazas de toros de España como apoderado del novillero Diego Urdiel y asegurando que se encuentra "bien y tranquilo" a pesar de las continuas especulaciones sobre su matrimonio.