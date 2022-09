Ortega Cano reaparece 'bien y tranquilo' para sorprender a Gloria Camila en pleno directo

José Ortega Cano ha reaparecido ante las cámaras para sorprender a una persona muy especial para él, su hija Gloria Camila, que sigue concursando en Pesadilla en el paraíso. Entre lágrimas y mensajes de ánimo, el diestro ha felicitado a la joven por su participación en el reality. "Lo estás haciendo muy bien, no queremos que aflojes. Eres muy sensible, pero fuerte, y ahora es el momento de que continúes siendo fuerte", le ha dicho. El torero también ha aconsejado a su hija que demuestre su "ternura" y ha asegurado que la joven, de 26 años, es "una niña muy especial". Gloria Camila, al escuchar las palabras de su padre, se ha roto y ha comenzado a llorar. "Te echo muchísimo de menos. Tengo muchas ganas de abrazarte. Te veo muy guapo. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo, con los animales, hago las tareas diarias, no se me caen los anillos, a mí me encanta el campo".

La colaboradora ha aprovechado este momento para preguntar por sus hermanos, José Fernando y el pequeño José María. Ortega Cano le ha dicho que José Fernando estaba viendo el programa y que el benjamín de la familia había metido "siete goles" en un partido de fútbol con el equipo de su colegio, un comentario que ha hecho reír a Gloria Camila. Con mucho orgullo, el torero ha añadido que José María "es un crack para todo", para los deportes y para la música, ya que toca el piano de maravilla.

Gloria Camila, consciente de la complicada situación que vive su padre, le ha preguntado cómo estaba. "Estoy bien, tranquilo", ha dicho el torero sin entrar en detalles sobre su matrimonio con Ana María Aldón o su guerra abierta con Rocío Carrasco. "Solo estoy un poco cansado", ha explicado, debido a la intensa temporada que lleva como apoderado del novillero Álvaro Burdiel. "Estoy de un lado para otro haciendo cosas, pero estoy muy bien, estoy estupendo", ha añadido para no preocupar a su hija.

Además de hablar con su padre, Gloria Camila ha recibido otra gran sorpresa. Su novio, David García, se ha puesto delante de las cámaras para animarla en su concurso. "Quiero que llegues al final, estamos contigo. Llénate de energía positiva. Aquí fuera te estoy ayudando en todo y cuando salgas ya lo verás. Un beso de parte de toda la familia. Te quiero mucho y tengo muchas ganas de verte", ha manifestado el joven, que prefiere mantenerse en un segundo plano.