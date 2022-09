Todo sobre la nueva guerra de la familia Ortega Cano con Kiko Hernández

La familia Ortega Cano recurre a los tribunales para defender su nombre de las acusaciones de Kiko Jiménez, así lo ha confirmado Mari Carmen Ortega Cano, hermana del torero: “Ya está demandado”. No son buenos momentos para el clan, tras el revuelo suscitado por la emisión del documental En el Nombre de Rocío y la explosión de la crisis matrimonial del torero con Ana María Aldón, que le ha puesto de nuevo en boca de todos, ahora se ha abierto un nuevo enfrentamiento contra Kiko Jiménez.

Tras las declaraciones de Gloria Camila, la hija del torero, en Pesadilla en el paraíso, confesando lo mal que lo pasó durante su ruptura con el colaborador de Sálvame, asegurando que tenía una gran “dependencia emocional” y explicando que llegó a padecer un trastorno de anorexia nerviosa, el que fuera su pareja durante cuatro años ha decidido desenterrar el hacha de guerra sacando a la luz un desconocido suceso que ha molestado mucho a la familia Ortega Cano.

A través de un mensaje a Ana María Aldón del que se ha hecho eco El programa de Ana Rosa, el ahora novio de Sofía Suescun ha asegurado que estuvo presente en una reunión que tuvo lugar en la cocina de la casa de José Ortega Cano junto al torero, Gloria Camila, Mari Carmen Ortega Cano y su hija y que en dicha cita se habló de un asunto relacionado con las supuestas pruebas de paternidad de Jose María, el hijo pequeño del diestro, y sostiene que si este asunto saliera a la luz, haría mucho daño a Ana María Aldón.

El diestro no puede más, si ya este verano les pedía a su mujer y a su hija que le mantuvieran al margen en sus declaraciones reconociendo: 'Estoy cansado, un día me va a dar un patatús', ahora está indignado con las últimas declaraciones del exnovio de su hija, al que ya le ha dicho públicamente “que se vaya preparando”. Ha sido su hermana la que ha confirmado a los medios su decisión de recurrir a los tribunales para tomar las medidas necesarias para evitar que su imagen pública sea dañada. “Está todo en manos de abogados. Ya está demandado, pero no voy a decir nada más, de verdad”, explicaba Mari Carmen Ortega Cano al ser preguntada por el supuesto complot contra Ana María Aldón del que Kiko Jiménez les acusa a su hermano, a ella,a su hija y a su sobrina.

