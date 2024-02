Ortega Cano celebra el 11 cumpleaños de su hijo José María junto a su familia y con la gran ausencia de Ana María Aldón

José María Ortega Aldón ha celebrado este viernes su undécimo cumpleaños. El hijo de Ortega Cano y Ana María Aldón ha disfrutado de este día rodeado de su familia, entre ellos Gloria Camila, Mari Carmen Ortega, Aniceto y, por otro lado, también han acudido amigos su colegio. Atrás quedaron las fiestas en las que sus padres estaban felizmente casados y homenajeaban al cumpleañero. Ahora, dejando a un lado la gran ausencia de Ana María Aldón, que se encuentra concursando en GH Dúo, padre e hijo han decidido festejar por todo lo alto este día tan especial.

El extorero ha llegado al lugar de la celebración junto a su hijo. Visiblemente contentos, han posado ante las cámaras mostrando el buen momento en el que se encuentran. A su llegada, José Ortega Cano no ha podido evitar expresar lo que siente por su hijo: “Va a ser muy alto, once años y ya casi me llega a mí. Es una joya, es un niño que le gusta mucho la música, el fútbol, todo lo que sea bonito y sea bueno para su futuro. Hay veces que me dice que le gustaría ir una tarde a los toros, pero él no va a ser torero”, ha confesado sobre el hijo que tiene en común con Ana María Aldón. Además, José Ortega Cano ha querido restarle importancia a la gran ausencia de la diseñadora. “Así es la vida, je je”, ha contestado cuando los periodistas le han preguntado sobre la falta de su exmujer.

Además, la hermana del niño, Gloria Camila, también se ha desplazado para pasar junto a José María esta tarde. La joven, que recientemente ha perdido su trabajo como colaboradora en Espejo Público, no ha respondido a ninguna pregunta y ha entrado rápidamente al establecimiento a saludar al cumpleañero. Eso sí, los tres han posado frente a las cámaras con una gran sonrisa, mostrando el apoyo que se están brindando en estos momentos.

Por otro lado, los que tampoco han querido perderse el cumpleaños del hijo de José Ortega Cano y Ana María Aldón han sido sus tíos Mari Carmen y Aniceto. "Es un niño maravilloso, muy cariñoso y muy bueno. Es un niño muy tranquilo y muy bueno", han expresado sobre su sobrino a su entrada. Asimismo, la pareja ha revelado que mantienen una relación cordial con la diseñadora “por el bien del niño”, puesto “que hay que llevarse todos bien”.

Ana María Aldón, hace unos meses, se convirtió en una de las concursantes de GH Dúo. Es por ello que se encuentra aislada del exterior y no ha podido acudir al cumpleaños de su hijo. Con los ojos llenos de brillos, hace varios días, la diseñadora expresó la tristeza que sentía de no poder pasar con su hijo el día de su cumpleaños. “Sé que va a tener un cumpleaños maravilloso, porque su padre siempre se encarga de hacerle lo mejor. Este año no vamos a pasarlo juntos, pero en unos días lo vamos a pasar juntos y lo disfrutaremos mucho”, comenzaba diciendo muy emocionada la exmujer del extorero. “Te quiero, cariño mío. Si estoy aquí, no lo hago por ningún lujo, lo hago para poder pagar nuestro hogar”, comentaba en directo, sin poder contener las lágrimas.