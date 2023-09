Ana María Aldón, exmujer de Ortega Cano, se compromete con su nuevo novio un año después de su separación

A Ana María Aldón, exmujer de José Ortega Cano, tan solo le han hecho falta cinco meses para darse cuenta de que su novio, Eladio, es el hombre de su vida. Menos de un año después de poner fin a su matrimonio con el torero, padre de su hijo José María, de 10 años, la diseñadora gaditana se ha comprometido con el asturiano quien ayer sorprendía a su chica al entrar en pleno directo en el programa Fiesta para pedirle matrimonio.

- Primeras imágenes del novio de Ana María Aldón: 'Llevamos poco tiempo, pero me hace muy feliz'

- Las claves de la transformación vital de Ana María Aldón al regresar a 'Supervivientes' donde comenzó su cambio

Todo sucedió después de que la colaboradora televisiva manifestara sus ganas de pasar por el altar y se declara completamente enamorada de Eladio, quien al escuchar las palabras de su pareja no dudó en descolgar el teléfono y pedirle la mano delante de sus compañeros y de todos los espectadores.

"Es una mujer espectacular, la quiero, es maravillosa y quiero estar con ella el resto de mi vida. No me importaría casarme con ella", comenzaba diciendo Eladio ante la cara de sorpresa de Ana María, a quien actor seguido preguntaba "Cariño, escúchame, ¿te quieres casar conmigo?". A lo que la ex de Ortega Cano contestaba sin dudar: "Eres maravilloso. Por supuesto que quiero casarme contigo".

Tras la emoción del público y las felicitaciones de sus compañeros, Ana María, quien antes de esta llamada confesaba que "no imaginaba un futuro sin él", volvía a posar los pies sobre la tierra y consciente del poco tiempo que llevaba de relación junto a Eladio afirmaba: "Sé que llevamos muy poco tiempo, pero estoy convencida... por eso quiero dar el paso".

La reacción de Gloria Camila

Una de las primeras en reaccionar ante esta inesperada noticia ha sido Gloria Camila, hija de Ortega Cano, quien segundos después de la proposición de matrimonio aparecía en la fiesta de clausura de la Mercedes Benz Madrid Fashion Week, ignorando por completo lo que había sucedido instantes antes en televisión.

- Gloria Camila revela cómo vivió su tenso encuentro con Ana María Aldón

- La tensa conversación entre Gloria Camila y Ana María Aldón: 'Esas frases eran dolorosas antes, ahora no'

Reclamada por los medios de comunicación, Gloria preguntaba: ¿Nos vamos de boda? ¿Quién se casa?". Y algo en shock tras conocer la respuesta, la hija de Ortega Cano comentaba: "Que sean muy felices y que coman perdices". "Que sea muy feliz y que no j…. a los demás" añadía antes de cambiar de tema y desearle un cumpleaños muy feliz a su madre, Rocío Jurado, quien hoy hubiera cumplido 79 años.