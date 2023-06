Ana María Aldón confiesa estar ilusionada de nuevo tras su divorcio: 'Siento mariposas en el estómago'

Ana María Aldón vuelve a sonreír. Y es que, han pasado casi cinco meses desde que se produjera la firma del divorcio entre la colaboradora de televisión y José Ortega Cano. En todo este tiempo, la madre de Gema Aldón ha intentado sobreponerse al momento y rehacer su vida. Con una mirada renovada y una sonrisa que le ha delatado, la diseñadora ha admitido que está ilusionada de nuevo y que hay una persona que le ha devuelto la felicidad.

"Puedo decir que sí, que siento alguna que otra mariposa en el estómago", se sinceraba en Fiesta, en medio de un reportaje en una tienda de ropa de baño. Sin embargo, al mismo tiempo admitía que le "da miedo" enfrentarse a lo desconocido, sobre todo después de lo vivido durante estos meses, y enamorarse de la persona en cuestión "antes de que ocurra". "Una vez que pasa, el miedo se va perdiendo, pero puede que esté hablando demasiado", le decía Ana María Aldón a la reportera, haciendo referencia a los momentos de intimidad que tenía con su nueva ilusión.

Al parecer, la colaboradora está pasando por un momento de lo más dulce y ha confesado que lo único que quiere ahora es sentirse "todo lo que acaba en ada", o lo que es lo mismo, "sentirse amada y deseada", tal y como ha reconocido. Ana María Aldón también ha hablado de si pasaría de nuevo por el altar: "Si encuentro al amor de mi vida y me lo pide, por supuesto que me caso", se sinceraba.

Lo que está claro es que la diseñadora está disfrutando más que nunca de esta etapa que se le ha presentado, tras su divorcio con José Ortega Cano, y no la quiere dejar pasar. Aunque no ha dado más detalles de la persona que le está regalando instantes de felicidad, no ha cerrado la puerta a desvelarlo más adelante: "Puede que más adelante cuente algo, por ahora os digo que estoy muy feliz", zanjaba.

La reacción de Gema Aldón a la nueva 'ilusión' de su madre

Aprovechando que Ana María Aldón viajará a Honduras -tras convertirse en concursante fantasma del pasado de Supervivientes 2023-, su hija Gema Aldón será la persona encargada de sustituirla como colaboradora de Fiesta. Es por ello que Emma García le ha querido preguntar por las palabras de la diseñadora, a lo que la exconcursante del programa extremo se ha mostrado muy feliz de ver así a su madre. Eso sí, Gema no tenía constancia de la nueva ilusión de la tertuliana y prueba de ello han sido las caras que ponía al ver el reportaje mientras escuchaba sus declaraciones.

Cabe recordar que José Ortega Cano y Ana María Aldón tuvieron un hijo en común en 2013 y en 2018 dieron el paso de casarse. Desde que se produjera la firma del divorcio el pasado mes de enero, se les ha visto juntos públicamente en muy pocas ocasiones. La última fue en la comunión del pequeño, a la que acudieron las dos familias, con la gran ausencia de Gloria Camila por exámenes.