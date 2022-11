Ortega Cano y Ana María Aldón, ¿problemas con el divorcio?

A pesar de que en las últimas semanas parecía que había un acercamiento entre Ana María Aldón y José Ortega Cano, incluso ambos fueron juntos como espectadores a uno de los partidos de fútbol de su hijo en común, parece que el torero y la diseñadora están teniendo algunos problemas con los papeles del divorcio. Paloma García-Pelayo ha explicado en El programa de Ana Rosa los motivos por los que el todavía matrimonio no ha firmado las condiciones de la separación que habían pactado en una reunión, ya que los asuntos que rodean al niño han hecho que todo se retrase sin un tiempo acordado. "Hay algún tipo de ingerencia familiar, alguien que habría aconsejado a Ortega y le habría dicho que por qué tiene que pagar esa cantidad y acarrear con los gastos del niño si es una custodia compartida", ha dicho la periodista.

VER GALERÍA

La nueva Ana María Aldón gana el 'Mediafest' mientras María Patiño deja a todos boquiabiertos luciendo cuerpazo

Según cuenta la colaboradora de Mediaset, la pareja habría llegado a un acuerdo verbal con los intereses de cada uno y habrían tenido una reunión con un abogado en común en el domicilio del matrimonio en el que estaba todo consesuado y en el que ambos se limitaban a las peticiones de cuidar y mantener al niño, aunque finalmente no se ha llegado firmado porque el torero se lo ha pensado mejor. "El acuerdo era parar unos 1000 euros para los gastos escolares, los médicos y la manutención normal de un menor. Así que esa ingerencia le ha hecho dudar y el documento no se ha firmado", ha continuado diciendo Paloma, que además ha añadido que Ana María Aldón no ha pedido ni manutención ni pensión para ella y que en los próximos días saldrá de la casa en la que viven, ya que ha encontrado un nuevo domicilio.

Además, en el programa de Telecinco también han afirmado que Ortega Cano ha tenido siempre claro que va a continuar acarreando con la formación de su hijo José María, de 9 años, quien acude a un colegio privado en Madrid. "Esto ha sucedido 15 días después de aquell reunión, otra cosa es que finalmente se haga", ha añadido Paloma García Pelayo, que ha hecho hincapié en que Ana María nunca ha pedido nada más lo que corresponda con los gastos del niño y no los suyos propios. De hecho, la diseñadora está muy centrada en su trabajo, acaba de ganar el Mediafest Night Fever al interpretar Sobe Son junto a la cantante Melody, en el pequeño y en su nueva casa. "No hemos firmado. Hay una cantidad de barbaridades… Sobre el niño no voy a hablar y espero que no lo haga más nadie. Es un menor de edad y todo lo que concierne al vínculo que tenemos con el niño, o las cosas que le afecten, pertenecen a sus padres. Respetadlo", dijo en el programa de Mediaset.

VER GALERÍA

Ana María Aldón explica por qué se ha separado de Ortega Cano: 'Sentía que la vida se va'

La diseñadora además ha aclarado que no exige nada a Ortega Cano: "No me va a pagar ningún alquiler y no me paga nada. Tengo dos manos y pies como he tenido siempre. Me buscaré mi vida como siempre. Nadie me tiene que avisar para que un familiar vaya… nadie me tiene que avisar de nada... Cuando venga alguien a casa no pido permiso a nadie, y los demás tienen el mismo derecho que yo. Y si la compro o alquilo es mi problema…", relató en el programa de Jorge Javier Vázquez.