Ana María Aldón explica por qué se ha separado de Ortega Cano: 'Sentía que la vida se va'

Tan solo un día después de confirmar su separación definitiva de José Ortega Cano, la tarde de este lunes ha reaparecido públicamente Ana María Aldón. La diseñadora, que apuesta por un divorcio amistoso y en buenos términos por el bien de su hijo en común, el pequeño José María, ha acudido al plató de Sálvame, donde se ha sincerado acerca de su actual situación sentimental, sus planes de futuro y las polémicas familiares a las que ha tenido que hacer frente durante la última etapa de su relación. También ha dado los motivos que han propiciado el fin de su matrimonio con el diestro, al que le dio el "sí, quiero" hace justo cuatro años en un enlace del que ¡HOLA! mostró en exclusiva todos los detalles. "Sentía que la vida se va", ha indicado.

La que fuera concursante de Supervivientes ha explicado que al lado de Ortega Cano se sentía "viva, pero no como una mujer con 44 años" y ha indicado que la vida "es corta para todo el mundo”. Ana María ha dejado claro que ahora ambos seguirán remando en la misma dirección para lograr que sea una separación lo menos dolorosa posible para su hijo, quien tiene ocho años (los cumplió en febrero) y no quiere que sufra ningún estrago por la decisión que han tomado sus padres. Precisamente la felicidad y el bienestar del niño ha hecho que intente salvar su matrimonio hasta el último momento: "He estado aguantando una situación que creía que podía tener otro desenlace pero tampoco surgían motivaciones ni nada que te aliente, que te ayude". Además, ha añadido que el viudo de Rocío Jurado es un padre maravilloso.

La colaboradora televisiva no sabe cuál fue la fecha exacta en la que se dio cuenta de que no podían seguir adelante, pero no cree que todo se derrumbase a raíz de la entrevista que dio en marzo a Lecturas, en la que aseguraba sentirse menospreciada por su marido o haberse querido quitar del medio por su familia política. "No lo hemos hecho antes porque no lo teníamos claro, estaba en otro momento. Las cosas llegan cuando tienen que llegar, pero sabes que se va deteriorando", ha relatado. También ha recordado que cuando se quedó embarazada al poco tiempo de estar con Ortega Cano tuvo claro que tenía que luchar a su lado para que el torero no se hundiese. Cabe recordar que en esos momentos vivía una complicada etapa marcada por su condena a prisión.

En los últimos meses ha quedado patente la poca conexión que hay entre Aldón y los miembros de la familia Ortega Cano. Uno de los aspectos más dolorosos para la diseñadora es que hayan cuestionado la paternidad de su niño, un tema que ha vuelto a abordar cuando Kiko Jiménez, ex de Gloria Camila, ha dado entender durante la entrevista que al pequeño se le hizo una prueba. "No creo que mi marido estuviese presente, no quiero cargar con esa mochila", ha dicho sin poder contener las lágrimas. Además, ha explicado que le gustaría que el círculo íntimo del diestro le dijeran personalmente lo que piensan de ella para no tener que enterarse por otras personas.