Así es la familia de Ortega Cano: de su hermana Conchi al sobrino que cargó contra Ana María Aldón

El matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón sigue en el punto de mira. Las últimas declaraciones de la diseñadora reflejan la complicada relación que mantiene con el torero, pero también con ciertos familiares de su todavía pareja, como Conchi Ortega. "Yo nunca he dicho que ella sea mala. Ahora, no le cogería el teléfono, solo lo cojo a la gente que me quiere, la que aporta en mi vida, no a la gente que llama al programa en el que trabajo para decir tonterías", dijo Ana María en Ya es verano. La diseñadora se refería así a las supuestas dudas que la hermana del diestro tendría sobre la paternidad del pequeño José María. "No sé quién me quiere en esa familia, se verá… Yo he pasado el segundo peor verano de mi vida y no he tenido la llamada de nadie… ni la esperaba tampoco. Eso es lo mejor, no esperar nada de nadie y así no te decepcionas", añadió.

Ana María está muy dolida con su cuñada. "A las personas que no me aportaban y que me vendían, las fui apartando de mi camino", dijo. También se mostró molesta con Fran Rioja, nieto de Conchi y, por tanto, sobrino nieto de Ortega Cano. "Si tuviese que arreglar algo, sería con mi marido, no con la hermana, la prima o el nieto de Conchi, que te recuerdo que vino a decirme de todo", aclaró.

Fran Rioja ha sido una de las personas más críticas con Ana María. "Ella al principio era muy simpática y agradable y, una vez se quedó embarazada se fue separando y ya en el momento en el que se hizo famosa... Ha buscado la fama, con eso te lo digo todo. Lo pienso yo y lo piensan todos. Pienso que es muy manipuladora y que nada más que cuenta mentiras", declaró la pasada primavera en Viva la vida.

En aquel momento al sobrino nieto de Ortega Can solo le importaba el bienestar de su abuela Conchi. "Ana María puede hacer lo que quiera, pero no meterse con mi abuela sin ton ni son. Es una persona mayor que solo ha hecho trabajar y cuidar de sus hermanos". La intervención televisiva de Fran finalizó con un gesto de Ortega Cano que supuso un punto de inflexión en su matrimonio. "No se me quita de la cabeza el momento en el que se sienta un sobrino nieto de él para llamarme sinvergüenza y mi marido entra para darle un beso a él y a su madre. Yo ya no necesito eso", lamentó Ana María.

La diseñadora tampoco mantiene contacto con Leonor y Conchi, hijas de Conchi Ortega y sobrinas de Ortega Cano. Leonor es la madre de Fran y según el joven, al principio tenían buena relación, hasta que Ana María, supuestamente, dejó de hablar sin motivo aparente a Leonor. En cambio, el trato de Ana María con Paco, hermano del diestro, parece más cordial. "Yo nunca he tenido ningún problema con Paco y su mujer Justi. Nunca he tenido ningún problema con ellos", aseguró la diseñadora.

Mari Carmen, por su parte, no ha querido pronunciarse sobre el matirmonio de su hermano. Tan solo ha comentado que su hermana Conchi estaba "disgustada" con todo lo que estaba ocurriendo dentro de la familia. Mari Carmen está casada con Aniceto y siempre ha estado pendiente de su sobrina Gloria Camila. Quien sí ha hablado públicamente ha sido Paco, hijo de Paco Ortega y sobrino de Ortega Cano. Este verano, de hecho, se ha convertido en un gran apoyo para el torero y suele acompañarle en su carrera como apoderado del novillero Álvaro Burdiel.

Los Ortega Cano se han enfrentado a duras pérdidas en los últimos años. El 11 de diciembre de 2007 fallecía la matriarca de la familia, doña Juana, una muerte que golpeó duramente al diestro, ya que unos meses antes había tenido que despedirse de su mujer, Rocío Jurado. "Mi madre tuvo mucho coraje y valentía, no se ha quejado, en eso se pareció a Rocío. Se han ido dos mujeres muy importantes", dijo muy afectado. El 22 de enero de 2017 moría Eugenio, hermano del torero, tras una larga enfermedad.