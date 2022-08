Ana María Aldón responde a su cuñada y cuenta cómo es la convivencia con su marido

Desde que Ana María Aldón volviese regresase a la televisión la semana pasada, la colaboradora no ha parado de responder a todas las preguntas acerca de las polémicas familiares y de su matrimonio con José Ortega Cano, sobre todo a raíz de que la diseñadora confirmase la crisis en la que se encuentra con su marido. Y en medio de esta vorágine -en la que Ana María se encuentra en Costa Ballena (Cádiz) con su hijo y solo aparece en Madrid para trabajar- ha salido a la luz el cónclave que tuvo el torero con sus hermanos para saber quién había puesto en duda la paternidad de su hijo. Ante esto, Ana María Aldón ha querido pronunciarse acerca de esta reunión y de cómo ha sido la convivencia con Ortega Cano estos últimos días.

Una de las preguntas a las que ha dado respuesta ha sido a cómo es su día a día con el torero. Ana María Aldón ha revelado que los dos coincidieron en Cádiz, pero que en ningún momento hicieron vida en común: "No comemos juntos... Uno sale, otro baja, entra el niño... Yo no he ido a la piscina, nunca me he metido en la piscina de Costa Ballena, pero él sí va con el niño, va con la bici, o voy yo. Hacemos una vida cordial, pero no hemos hecho planes juntos", contaba con naturalidad en Ya es verano. Incluso, Ana María ha ido más allá y ha dado más detalles de cómo era su convivencia: "En Costa Ballena hay tres habitaciones y no dormimos juntos. Lo que no voy a ser es una hipócrita, el querer maquillar una cosa que es así. No pasa nada, estamos atravesando esto y lo estamos haciendo de la mejor manera por el bien de nuestro hijo", hablaba con tranquilidad.

Lo que más miedo le da a Ana María Aldón es la vuelta a la rutina, o lo que es lo mismo, el fatídico mes de septiembre, momento en el que su pequeño comenzará el colegio: "Se me está haciendo cuesta arriba el pensar que tengo que recoger todo y venir aquí. Dejar a mi familia, mis apoyos, mi hermano, mi madre... Mi familia. Soy muy independiente, no me da miedo dormir sola en una casa. No soy persona que le preocupe estar sola o sentirme sola, pero como no estoy al cien por cien, a lo mejor tengo miedo de derrumbarme y no sentir el apoyo de los míos porque los tengo lejos", confesaba con la voz entrecortada. Lo que ha dejado claro es que, aunque en estos momentos esté durmiendo en un hotel, volverá con su familia al que es su "hogar": "Es mi hogar, donde yo vivo y donde voy a volver porque no me voy a separar de mi hijo. A donde vaya mi hijo voy yo. Aún no hemos hablado (con Ortega Cano), aunque llegará el momento en el que hablemos", zanjaba la diseñadora.

El cónclave de los Ortega Cano

Ana María Aldón ha confirmado que ella era consciente de que se produjo esa reunión familiar entre los hermanos Ortega Cano, y que su marido quiso saber quién fue la persona que había puesto en duda la paternidad de su hijo: "Mi marido sabe perfectamente de dónde viene esa mentira… lo sabemos todos", comenzaba diciendo la diseñadora. "Aquella reunión hacía referencia a algo que había pasado hace diez años y eso, para mí, ya era agua pasada", continuaba. Sin embargo, ella ha asegurado que nunca va a perdonar que se dijese eso sobre el hijo del matrimonio y que esa reunión no fue por iniciativa de ella. Además, Ana María ha respondido a las declaraciones de Conchi, ya que negó ser la persona que había especulado sobre esto: "Yo nunca he dicho que ella sea mala. Ahora no le cogería el teléfono, solo lo cojo a la gente que me quiere, la que aporta en mi vida, no a la gente que llama al programa en el que trabajo para decir tonterías", decía Ana María.

A la pregunta de si se siente querida por la familia de su marido, Ana María Aldón ha contestado lo siguiente: "No sé quién me quiere en esa familia, se verá… Yo he pasado el segundo peor verano de mi vida y no he tenido la llamada de nadie… ni la esperaba tampoco. Eso es lo mejor, no esperar nada de nadie y así no te decepcionas", sentenciaba la diseñadora. Asimismo, la colaboradora ha añadido que ella en ningún momento prohíbe a José Ortega Cano que vea a su hermana: "Yo no tengo culpa de que ella lleve cuatro años sin ir a casa de su hermano, no es justo que me culpe a mí, su hermano la adora. Yo nunca he negado la palabra a nadie, a pesar de muchas cosas".