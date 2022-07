Ana María Aldón toma una drástica decisión para dar un nuevo rumbo a su vida

Ana María Aldón no atraviesa un buen momento personal. En las últimas semanas, la diseñadora de moda ha visto como se ha ido distanciando de todos sus seres queridos. Por ello, la mujer de José Ortega Cano ha tomado una drástica decisión que cambiará para siempre el rumbo de su vida. Al parecer, la tertuliana de Mediaset ha puesto tierra de por medio y ha abandonado, de manera temporal, el hogar familiar junto a su hijo, Jose María (9). Unas vacaciones indefinidas en las que también ha pedido ayuda a un especialista para intentar resolver sus problemas y limar las asperezas que se han ido creando en su matrimonio por sus controvertidas declaraciones en los medios de comunicación sobre su mala sintonía con algunos de los miembros de su familia política. Así lo ha informado la periodista Paloma García Pelayo en el espacio televisivo El programa del verano, que se emite durante las mañanas en Telecinco.

De la misma manera, la colaboradora ha afirmado que tras este retiro de la vida pública los espectadores conocerán una versión renovada de Ana María Aldón. Igualmente, para no crear malentendidos, ha matizado que este hecho no significa que se esté planteando poner fin a su relación sentimental con el torero. Unas palabras que su compañero Pepe del Real ha querido contradecir, puesto que, ha asegurado que el diestro le habría dado una última oportunidad a su esposa para intentar arreglar sus desavenencias. Precisamente, estas declaraciones vienen justo después de que el viudo de Rocío Jurado entrase en directo a Sálvame para pedir respeto sobre su persona, ya que él no tiene nada que ver en los enfrentamientos de su hija, Gloria Camila, y su mujer, y todas estas especulaciones le están afectando negativamente a su estado de salud.

Lo que sí es cierto es que el matrimonio está intentando superar este bache e imponer su amor ante todo. El matador ha declarado en muchas ocasiones que no hay nada más importante para él que Gloria Camila y su esposa. Sin embargo, ellas cada vez tienen posturas más alejadas y el propio Ortega Cano ha desmentido que recientemente se produjera un reencuentro entre ellas. Una situación de tensión que ha hecho que Ana María haya abandonado su trabajo en los platós de televisión de manera repentina y por recomendación médica. Un intento de descanso que se ha visto interrumpido por la emisión de la nueva serie documental protagonizada por Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío. Un proyecto personal de la hija de La Más Grande en el que se está recopilando algunos asuntos delicados del pasado relativos al círculo más cercano de la cantante y en el que el maestro no está quedando demasiado bien parado.

Por su parte, la compañera de Emma García en Viva la vida se ha mostrado algo neutral en lo referido a la primogénita de Pedro Carrasco. Si bien es cierto que ha dicho que no tiene nada en su contra y que no conocía nada de su trágica historia, ya que ocurrió mucho antes de que entrará en la vida de Ortega Cano, ha brindado su apoyo al torero cuando se le ha atacado directamente, puesto que ella conoce en primera persona el sufrimiento que supone para él esas acusaciones cuando lo ha hecho lo mejor posible siempre que ha estado en su mano.