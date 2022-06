El contundente mensaje de la hija de Ana María Aldón con el que se posiciona al lado de Roció Carrasco 'Ya no la callan', ha escrito Gema Aldón, de 23 años, en una publicación compartida con sus seguidores

La última en sumarse al conflicto mediático entre los Mohedano y Ortega Cano con Rocío Carrasco ha sido la hija de Ana María Aldón, Gema Aldón. La primogénita de la mujer del diestro, que vive alejada del foco mediático, ha querido expresar públicamente su opinión y se ha posicionado directamente a favor de la hija de Rocío Jurado. Este gesto llega días antes del estreno de la docuserie En el nombre de Rocío, que se estrenará el próximo viernes 17 de junio. En ella, entre otras cuestiones, Rocío Carrasco demuestra que tiene en su haber un testamento inédito de su madre, fechado supuestamente antes que el oficial.

Rocío Carrasco muestra un testamento de su madre diferente al oficial

Gema Aldón ha alabado la valentía que ha tenido Rocío Carrasco a la hora de hablar y desvelar lo que tiene entre manos en su nueva docuserie: "Ella...fuerte y valiente", escribía, acompañando a sus palabras un corazón y una parte del tráiler en el que aparecía la hija de Rocío Jurado. A esta frase, la hija de Ana María añadía: "Ya no la callan". Dos declaraciones muy contundentes que hacen ver de qué lado se encuentra la hija de la diseñadora.

El deseo que Ana María Aldón quiere cumplir junto a su hija Gema

Ana María Aldón siempre ha apoyado a su marido, pero ante determinadas cuestiones no dudaba en empatizar con la hija de Rocío Jurado. "Yo me siento bastante identificada en el tema de los malos tratos con Rocío Carrasco. Si eso es apoyar, pues que cada uno se lo tome de la manera que quiera. Lo que sí puedo decir es que sé lo que son los malos tratos, porque, desgraciadamente, los he vivido. Sé las consecuencias", explicaba en su día la mujer del diestro.

La hija de Ana María Aldón, por primera vez en televisión, cuenta por qué no defiende a su madre

La brecha parece agrandarse, no solo entre la hija de La más grande con los Mohedano y Ortega Cano, sino también entre el torero y su mujer Ana María Aldón. Están por ver las consecuencias para la familia de esta y otras revelaciones de Rocío Carrasco, pero de lo que no hay duda es que no solo Ana María, sino también su hija, está más que expectante. "Una parte se está enterando de que esto existe y otra parte se está enterando de que yo lo sé y que yo lo tengo", expresaba la hija de Rocío Jurado en una de las secuencias del tráiler.