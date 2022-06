Rocío Carrasco asegura que la decisión de apartarse de su familia está 'tomada, ejecutada y perpetuada'

Después de que Rocío Carrasco hablara sobre toda su vida en Rocío, contar la verdad para seguir viva y revolucionara a los espectadores con sus palabras y los documentos que corroboraban su historia, la hija de Rocío Jurado regresa con la segunda parte del documental, En el nombre de Rocío, que se estrena en Mitele Plus el próximo 17 de junio y que se podrá ver próximamente en Telecinco. "En vida me dio muchos documentos y muchas cosas, pero realmente los que pueden cambiar el rumbo de la historia me los he encontrado yo", ha reconocido sobre su madre la colaboradora, dejando claro que sí hay nuevos papeles que le volverán a dar la razón. Así, en las próximas entregas de Sálvame Deluxe, la cadena irá descubriendo más detalles y los motivos por los que la que fuera presentadora de Hable con ellas no tiene relación ni con José Ortega Cano ni con Gloria Camila: "Sí, se va saber por qué", ha dicho Rocío, reconociendo que "no ha sido fácil" y que le ha costado llegar hasta este punto.

Primeras imágenes de Rocío Carrasco en el rodaje de ‘En el nombre de Rocío’ y todos los detalles de la esperada docuserie

Tal y como Rocío Carrasco ha confirmado, existen manuscritos de su madre que pueden ser comprometedores para algunas personas y que ya están en los tribunales. Eso sí, la hija de la artista tiene claro que aunque va a mostrar muchos datos esclarecedores en la docuserie no va a desvelar los documentos que ha llevado al juzgado: "Están dónde tienen que estar", ha señalado. Además, la colaboradora de Mediaset ha confesado que no le preocupan las consecuencias sino solo "estar tranquila" porque ella no sabe mentir y pretende "que cada uno sepa quién es cada uno, que es muy importante en la vida".

La hija de Rocío Jurado, que ha reconocido que "contar la verdad para seguir viva", le ha servido como "reparación y sanación", ha asegurado que quiere aclarar todo lo que se ha dicho en el nombre de su madre y todas las declaraciones que sean mentira sobre ella. Rocío Carrasco, además, ha querido dejar claro que ha habido muchas personas que han pisado el nombre de la artista, la persona que ella más quería en el mundo. "La han insultado y han utilizado su nombre en vano", ha dicho la que fuera defensora de la audiencia de Sálvame, afirmando que todavía muchos familiares siguen a día de hoy "mintiendo en su nombre". Además, la mujer de Fidel Albiac ha expresado que todo esto no lo hace por venganza sino porque quiere que se sepa toda la verdad, "la realidad". "No albergo odio, no se me crió con unos valores así", ha añadido la protagonista de la docuserie.

Rocío Carrasco desvela, al fin, por qué no puede retomar la relación con su hija, con Ortega Cano y con el resto de su familia

Cuando la gente vea el documental, Rocío ha asegurado que se entenderá todo, ya que muchos "se han aprovechado" de su dolor y de su silencio porque durante muchos años no ha estado en condiciones de hablar. Pero no solo eso, Rocío ha sido tajante confesando que ha sido ella misma la que ha tomado la decisión de apartarse de su familia: "No los quiero al lado. Es una decisión que está tomada, ejecutada y creo que perpetuada en el tiempo", ha revelado. "Ellos se han valido de que yo venía de donde venía y que 'el ser' (Antonio David Flores) me había arrebatado lo más importante que yo tenía para ir campando a sus anchas. Han aprovechado mi estado y se han pensado que iba a estar perpetuamente callada. Si yo hubiera estado bien no lo podrían haber hecho, no se lo habría permitido", ha expresado la hija de Pedro Carrasco.

Rocío asegura que no le sorprende nada de lo que pueda decir su familia de ella, pero tiene claro que es una puñalada porque es gente de su sangre que hasta el momento de la muerte de su madre formaban parte de su vida. "No veneran a mi madre. Es todo mentira. No quiero que se le siga tomando el pelo a nadie a mi costa. Es más, no puedes hacer creer que los malos son los demás, porque es mentira", ha contado la colaboradora, asegurando que se ha quitado una losa del pecho que "no la dejaba respirar".