El resurgir de Rocío Carrasco tras contar su verdad

El testimonio de Rocío Carrasco impactó a todo un país por el distanciamiento con sus hijos y su amarga batalla en los tribunales con Antonio David Flores. Después de la primera parte de su docuserie, Contar la verdad para seguir viva, la hija de Rocío Carrasco anunció que regresaría en otoño con la segunda parte del documental En el nombre de Rocío. Y ha sido recientemente cuando quedaban escasos días para que comenzara el invierno cuando se ha procedido a la emisión de El último viaje de Rocío, un homenaje a su madre que servirá de pistoletazo de salida a la segunda parte de su esperado documental. Se trata de un espacio en el que ha mostrado algunas de las pertenencias de Rocío Jurado, que hasta ahora habían permanecido almacenadas en contenedores desde que se vendiera su casa de La Moraleja hace mas 13 años. Sálvame anunció a bombo y platillo este programa especial en el que la hija de La más grande regresaba a televisión parar supervisar el traslado del tesoro de su madre y procedía a su apertura en el lugar donde se grabará la docuserie En el nombre de Rocío.

La expectación era máxima. Después de un tiempo ausente en televisión y antes de que se conociese la existencia de su último proyecto El último viaje de Rocío, el director de Sálvame David Valldeperas se encargaba de explicar a qué se debía su ausencia en el espacio donde había fichado para ser defensora de la audiencia: "La sección era una cosita para el verano y ahora pues está preparando lo nuevo", comentó a los micrófonos de Europa Press .Y añadió que En el nombre de Rocío estaba próximo a emitirse. "La veremos pronto", señalaba semanas después de que Rocío Carrasco fuese citada a juicio tras la demanda presentada por su hermana Gloria Camila para que los escritos privados de su madre no viesen la luz. La hija de Pedro Carrasco negó ante el juez que hubiese presentado esos documentos privados a la productora de la docuserie, pero la hija de Ortega Cano ha asegurado que luchará hasta el final para proteger la memoria y la privacidad de su madre, tal y como reveló en ¡HOLA! "Creo que, como hija legítima, que me pertenece también. Sobre todo, conocer los documentos antes de que se exhiban públicamente por un beneficio económico", señaló. Pese a que el juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcobendas archivó su demanda, Gloria Camila no se detendrá hasta lograr poder ver esos documentos privados de su madre que hasta ahora desconocía, antes de que su hermana los comparta en televisión.

Desde Mediaset señalan que En el nombre de Rocío sigue según lo previsto y que no ha habido ningun cambio al respecto. Entretanto y en plena batalla legal, Rocío Carrasco dio comienzo al rodaje hace varios meses. Según pudo saber ¡HOLA!, pasó dos días en Chipiona, el pueblo natal de su madre en Cádiz, donde grabó las primeras escenas del que se anunciaba como uno de los programas de televisión más esperados de esta temporada. En esta segunda parte, que comienza en el santuario de la Virgen de Regla, de la que su madre era muy devota, planea contar detalles hasta ahora nunca revelados sobre la relación quela cantante tuvo con su marido, José Ortega Cano, con la familia Mohedano; y con sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, cuyo resultado está aún por ver.

Tras la emisión de la primera parte de la docuserie, que resultó ser uno de los fenómenos televisivos de la temporada, existe un antes y un después en la vida de Rocío Carrasco, que confiesa sentirse liberada y no tener el miedo que antes sentía después de muchos años de silencio. El haber contado su verdad le ha servido para resurgir como el Ave Fénix, el mismo que lleva tatuado en la espalda, y la hemos visto volver a sonreír de la mano de Fidel Albiac de vacaciones en yate, rodeada de amigos y compañeros de trabajo. A principios de octubre asistió al desfile de Palomo Spain en Madrid y la última ocasión que la hemos visto disfrutar entre amigos ha sido junto a sus compañeros de televisión en una fiesta celebrada en el Florida Park de Madrid, donde se divirtió bailando con Belén Esteban o Lydia Lozano sin poder parar de reír. Además de su regreso a la vida pública, tiene entre manos varios proyectos reestreno del musical Qué no daría yo... por ser Rocío Jurado y la apertura del Museo Rocío Jurado, en Chipiona, la tierra donde todo comenzó y que servirá de inicio de esa segunda parte de su documental.

