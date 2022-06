Rocío Carrasco muestra un testamento de su madre diferente al oficial

Rocío Carrasco tiene en sus manos un testamento de su madre que jamás ha visto la luz. Se trata de un documento diferente al que determinó el reparto oficial de sus bienes y fechado supuestamente antes. Es una de las piezas clave con la que la hija de La más grande explicará con todo detalles por qué no tiene relación con los Mohedano ni con Ortega Cano. La secuencia e la que muestra este papel que apunta a ser decisivo forma parte del trailer de la segunda parte de su docuserie, En el nombre de Rocío, que se estrenará en Telecinco el próximo 17 de junio. "Una parte se está enterando de que esto existe y otra parte se está enterando de que yo lo sé y que yo lo tengo", ha asegurado la protagonista

VER GALERÍA

El resurgir de Rocío Carrasco tras contar su verdad

"Una vez que ya fallece mi madre, lo que tenía que hacer era vaciar todos los armarios de papeles. Me pongo a vaciar la mesita de noche, todos sus libros... y en uno de los cajones saco un papel doblado, tal y como está ahora mismo. Lo saco del cajón y, de repente, leo: 'testamento abierto, número tal, otorgado por doña Rocío Mohedano Jurado'", ha explicado Rocío Carrasco con el documento entre sus manos. "Ellos piensan que esto nunca iba a suceder, y sí, sucede y lo verán", ha afirmado con seguridad.

VER GALERÍA

Rocío Carrasco da nuevos detalles del duro episodio con su hija: 'Sabía que eso obedecía a algo que no era normal'

Durante las imágenes del tráiler también aparecen varios familiares y amigos de Rocío Carrasco: el alcalde de Chipiona, un exrepresentante de Rocío Jurado, Ávaro Cremares (íntimo amigo de Pedro Carrasco), un hermano de Pedro Carrasco, Ani y Rocío (las primas de Rocío), y un largo etcétera: "En el otro documental no estaba sola detrás de las cámaras, pero ahora no voy a estar sola delante de ellas", ha asegurado la protagonista de la docuserie, destacando el apoyo que había tenido durante todo este tiempo. En referencia a su madre, la hija de Pedro Carrasco ha asegurado que "se callaba muchas cosas, demasiadas, lo que pasa que ella pensaba que tenía que callárselas". "Yo me he callado muchísimo, pero ya no me callo más. Porque te calles o no te calles te van a seguir dando palos. Se acabó callarse", ha sentenciado al finalizar el tráiler.

VER GALERÍA

Rocío Carrasco relata el episodio más duro con su hija: 'Ha sido verdugo porque antes fue víctima'

Rocío Carrasco está dispuesta a hablar y a desvelar, con ese documento encontrado, el motivo por el que no tiene relación con su familia. Ha pasado ya más de un año desde que la hija de Rocío Jurado diera un paso al frente para destapar todos los secretos guardados de su madre y de su entorno. Ahora vuelve a la carga con una nueva docuserie, la segunda parte de En el nombre de Rocío que se estrenará el próximo viernes 17 de junio, para descubrir a todos lo que cuenta el documento encontrado en casa de la artista y demostrar así si Rocío Jurado cambió su testamento o no, y las diferencias que hay con el que se abrió.