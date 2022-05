Ana María Aldón y Gloria Camila, una relación que no pasa por su mejor momento

Ana María Aldón y Gloria Camila protagonizan, desde hace unos meses, algunas polémicas familiares demostrando que su relación no pasa por su mejor momento. Y aunque parecía varias semanas atrás que la mujer y la hija de José Ortega Cano habían enterrado el hacha de guerra, la participación de la modista en la Sálvame Fashion Week ha vuelto a reavivar sus roces. Durante la tercera edición del formato de moda de Mediaset, la que fuera concursante de Supervivientes recibió la sorpresa de su marido, un encuentro en directo que para la sobrina de Rocío Flores fue demasiado "frío". "Eché un poquito de menos más amor, de cariño y de contacto. También imagino que serán los nervios del momento", ha dicho la colaboradora de Ya son las ocho, añadiendo que cinco minutos antes Ana María estaba abrazando a Jorge Javier, por lo que el momento entre la pareja debería haber sido al menos parecido al del presentador.

Gloria, que ha asegurado que siempre es "muy sincera", ha contado que ella le dijo a su padre que no fuera al programa, aunque finalmente el diestro sí decidió acudir: "Quiso apoyarla y sabía el trabajazo que había detrás. Él va para darle un ramo de flores y no se sienta donde está la pasarela porque no quiere ser el protagonista. Va porque ella y el programa se lo piden, así que la felicitó y se fue", ha dicho la colaboradora, explicando también que Ortega Cano no se cruzó ni reencontró en ningún momento con Rocío Carrasco. Pero no solo eso, la hija del torero también ha opinado sobre los diseños de la mujer de su padre afirmando que "no eran de su estilo" y que no se los pondría porque son para gente "mayor".

Tras sus palabras, Ana María ha asegurado que hay cosas que a veces es mejor no decir y ha aclarado la relación que tiene con la hija de Ortega Cano. "Estoy de acuerdo, esa ropa no es para ella, pero vamos, esas palabras no eran necesarias. Yo tengo la relación que tengo que tener y hablo con ella lo que tengo que hablar. No soy su madre, no soy su madrastra ni soy su amiga, cuando ella va a casa de su padre es para verle a él, no para verme a mí", ha revelado la modista, indignando con sus declaraciones a la colaboradora, que no ha dudado en contestar. "Yo sí considero que era mi amiga, después de 10 años…hemos compartido confidencias", ha dicho Gloria en el programa de Sonsoles Ónega.

Ana María, que también ha desmentido a Gloria aclarando que en ningún momento pidió a su marido que fuera al programa para apoyarla, que habría aceptado que no hubiera ido y que el torero lo hizo porque quiso, tampoco habría avisado a la hija de Ortega de la creación de esta colección para Sálvame, motivo por el que la hermana de José Fernando no le habría echado una mano. "Quiero aclarar que yo no he ayudado en los diseños porque si no se me dicen las cosas... Yo me enteré el día que salieron. Y eso que no era necesario decirlo públicamente... Al igual que tampoco decir otras que son peores", ha añadido la influencer, dejando claro además que cuando la modista ha estado mal la ha apoyado y cuando ha estado bien también se ha alegrado. "Cuando ha necesitado consejos, ayuda u opinión con algo he estado. Si eso no lo hacen las amigas... Pero bueno, me ha quedado más claro", ha concluido tajante la sobrina de Rocío Flores.