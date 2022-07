José Ortega Cano desmiente rotundamente un encuentro entre Ana María Aldón y su hija, Gloria Camila

José Ortega Cano ha dicho basta. El torero, cansado de las polémicas que sacuden continuamente a su familia, ha querido hablar alto y claro para desmentir que su mujer, Ana María Aldón, y su hija mayor, Gloria Camila, hayan tenido un encuentro en la casa familiar aprovechando que él no estaba."Mienten como bellacos. Ni Gloria, mi hija, ni Ana han estado el otro día aquí en mi casa. Y ustedes han hecho una versión como que ya habían hablado de muchas cosas. Nada más que decirles, que han mentido en eso, que no es verdad”, ha explicado muy enfadado y en pleno directo Ortega en el programa Sálvame, donde también ha matizado que pondrá todo en manos de sus abogados.

Ana María Aldón y Gloria Camila, una relación que no pasa por su mejor momento

No están siendo tiempos fáciles para Ortega. A la emisión de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, hija de su primera mujer, Rocío Jurado, se le han sumado las desavenencias familiares. De hecho, el cruce de declaraciones entre Ana María Aldón y Gloria Camila en televisión han sido continuas, por lo que el torero no es la primera vez que entra en un programa de televisión para intentar calmar las aguas. Tanto la estabilidad familiar como su propio matrimonio están en entredicho y José no aguanta más.

Ortega Cano responde por primera vez a Rocío Carrasco en un plató: 'No le he hecho nada como para pedirle perdón'

Los rumores de crisis en el matrimonio de Ortega Cano y Ana María Aldón no cesan, incluso se ha llegado a hablar de separación. Sin embargo, los protagonistas han desmentido en numerosas ocasiones tal información. Las declaraciones de Ana María en el programa que colaboraba, ‘Viva la vida’.no ayudaron a apaciguar las aguas, ya que la mujer del diestro afirmaba que que no estaba muy animada, sobre todo después de que su esposo dijese, públicamente, que echaba de menos a Rocío Jurado y que seguía enamorado de ella: “Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Quiero sentir que hago dichoso a mi marido y que es feliz conmigo”, explicó. A esto se le ha sumado que durante los últimos meses es frecuente verles por separado.

La verdadera razón por la que Ana María Aldón se mantiene ausente de la televisión

A pesar de los rumores, José Ortega Cano ha dejado claro que la relación entre él y su mujer sigue perfectamente y que no piensan en una separación, ya que él se encuentra profundamente enamorado de ella. Aldón ha decidido retirarse de la televisión por recomendación médica, ya que parece que todos estos meses de rumores han afectado a la colaboradora y ha tocado fondo por lo que ha decidio que la mejor opción era ponerse en manos de un especialista para no recaer y poder volver al trabajo lo antes posible.