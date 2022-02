La respuesta de Ana María Aldón a las demoledoras palabras de Rocío Carrasco sobre Ortega Cano

Ana María Aldón ha contestado de forma tajante a Rocío Carrasco, después de las declaraciones que realizó la hija de Rocío Jurado sobre José Ortega Cano. La primogénita de Pedro Carrasco confesó que borraría de la vida de su madre al torero, palabras directas hacia el diestro que le han parecido "horrorosas" y "dañinas" a la mujer de Ortega Cano. Esta se ha mostrado contundente y le ha lanzado además un mensaje de parte del que fuera marido de Rocío Jurado. Con rostro serio y sin titubear, Ana María Aldón no ha dudado en contestar y ha asegurado que no vio el programa porque estuvo en Valencia atendiendo un compromiso, pero en cambio su marido sí estuvo pendiente: "Sé que hasta la primera hora, por la forma en que me habló, sí. No porque lo hiciera mal, sino por la tristeza que notaba dije, 'lo está viendo'", ha contado en Viva la vida.

Rocío Carrasco reniega de sus tíos Amador y Gloria Mohedano: 'No son mi familia'

Contestando a si Rocío Jurado hubiese borrado de su vida a José Ortega Cano, Ana María Aldón ha respondido muy firme: "Si su madre hubiese querido le habría borrado, ¿quién se lo iba a impedir a su madre?". Antes de llegar al programa, la mujer del torero ha llamado a su marido para hablar con él y le ha dado el siguiente mensaje: "Le he llamado porque necesitaba que me dijera algo. Entonces me ha dicho: 'Estoy muy tranquilo y tengo la conciencia muy, muy, muy tranquila'", ha transmitido Ana María, ante todas las palabras de Rocío Carrasco. Una respuesta que no ha sorprendido nada a la diseñadora, ya que lo ha percibido como "una retrospección hacia el pasado, hacia lo que él ha vivido". Además, ha asegurado que "estamos jodidos" y que "así no se puede vivir", confesando tener miedo por la salud de su marido: "Ya me preocupaba antes, ahora más".

Rocío Carrasco corta por lo sano y empieza el año con un nuevo look

Lo que más ha molestado a Ana María Aldón han sido las declaraciones en las que Rocío Carrasco decía que ella no había cometido ningún acto delictivo, haciendo referencia al comportamiento "irregular" que tuvo ella de pequeña, del que había hablado Ortega Cano la semana pasada. "Lo que más me ha impactado es que mi marido está juzgado, condenado y cumplió con lo que tenía que cumplir. Entonces, como yo he sufrido esa etapa a su lado, me duele especialmente. Que nadie tenga que recordárselo o, más bien, que utilice esa etapa para hacer más daño porque si tienes algo que mostrar, algo que decir, dilo, pero es que te estás refiriendo a otra etapa que no tiene nada que ver con lo que tú estás contando, según mi punto de vista", confesaba la mujer de Ortega Cano.

Ana María Aldón da la cara por su marido, José Ortega Cano, tras las insinuaciones de Rocío Carrasco

"Según mi punto de vista, no se puede comparar lo que le ocurrió a mi marido, hace bastante años, con haber dicho que su comportamiento era irregular. Serían cosas de la adolescencia como hemos sido todas", ha dicho Ana María, defendiendo así al torero. "¿Ninguno ha hecho nada bueno a favor de Rocío Carrasco? Pregunto, ¿eh? No lo digo con ánimo de nada. Simplemente yo, aunque no tenga relación con una prima mía, con un tío, que sea de la familia, yo algún recuerdo bueno tengo que tener, algo debo de tener. Creo que también debería de poner en valor, o a lo mejor no porque a lo mejor han sido malísimos desde pequeños...", sentenciaba la mujer de José Ortega Cano sobre la situación actual.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.